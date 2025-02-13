王義川、卓冠廷和李正皓合體 「狂推帛琉觀光大作戰」訪團今出發

由立委王義川（中）、新北議員陳乃瑜（左三）、卓冠廷（左一）、台中議員江肇國（右一）及政論主持人李正皓（左二）、前立委陳柏惟（右二）、和大工業執行長沈千慈（右三）等人組成「狂推帛琉觀光大作戰」旅行團，今晨搭機啟程出發前往帛硫。（記者姚介修攝）

2025/02/13 10:13

〔記者姚介修／桃園機場報導〕由立委王義川、新北議員陳乃瑜、卓冠廷、台中議員江肇國及政論主持人李正皓等人組成「狂推帛琉觀光大作戰」旅行團，今晨搭機啟程出發前往帛琉，希望可以藉此讓友邦帛琉的觀光在疫情後可再度成為台灣民眾國外觀光旅遊的選擇。

這也是繼「搶救王義川大兵行動」後，由立法委員王義川、新北市議員卓冠廷、政論主持人李正皓等3位行動發起人再度合體，並正式啟動「狂推帛琉觀光大作戰」，號召多位政壇及民間好友共赴帛琉，團員還包含新北市議員陳乃瑜、台中市議員江肇國、立法院榮譽顧問陳柏惟以及多名民間人士，希望以此行動力挺台灣最堅實的邦交國，將帛琉的自然生態美景讓更多國人知道，鼓勵旅客前往帛琉旅遊觀光，也可促進的台帛觀光交流。

請繼續往下閱讀...

王義川等人於2月13日上午出發前往帛琉，為期5日的行程中將拜訪帛琉總統惠恕仁，以及拜會帛琉人力資源文化經濟發展暨觀光部長曼尼萊，除感謝帛琉多年來在國際上對台支持堅定不移，也將就生態保育與觀光間取得平衡、透過政府資源活絡旅遊市場等議題交流。

王義川表示，帛琉長年是台灣最重要的友邦之一，除了堅定支持台灣的國際參與，更是台灣旅客熱愛的海島旅遊勝地。由於帛琉擁有世界級的珊瑚礁、純淨海域及獨特的海洋生態，帛琉政府也致力於這些自然生態的保育，每年吸引不少潛水及生態旅遊愛好者前往。不過前幾年因疫情影響，帛琉觀光產業受創，訪團希望透過這次行動再喚起台灣民眾對帛琉旅遊的興趣，帶動觀光人潮。

李正皓也透露，這場行動一開始是因為去年他和卓冠廷兩人一起去日本卻「丟包」王義川，在網路上引起了一波熱議，為了「彌補」王義川，所以三人約定一起出國已久。李正皓也表示，三人行程忙碌、齊聚不易，既然要出國就要有意義，因此最後決定邀請不同縣市的民意代表和一眾民間友人組成訪團，並借重團員們各自的影響力和高流量，透過直播和社群，可以將帛琉觀光的優勢跟吸引力推廣出去。李正皓也表示自己非常有信心，國人若看見了帛琉的美，一定也會愛上帛琉、到帛琉觀光。

卓冠廷則指出，台灣在這幾年對台帛觀光也投注不少心力，尤其林佳龍部長在擔任交通部長任內就支持台帛航線的增班，現在擔任外交部長也心繫增進台帛之間的邦誼。卓冠廷也表示，全球觀光雖一度受到疫情影響，但觀光熱度日漸回升，台帛直航更在2024年7月新增到每週4班，航班時間也相當友善，前往帛琉越來越方便。卓冠廷也表示，今天訪團搭乘前往帛琉的班機正是最新新增的航線，期盼透過此次行動號召更多國人選擇至帛琉觀光。

陳乃瑜也說，自己與帛琉相當有緣分，小時候就曾和父母到帛琉觀光，研究所畢業後到公關行銷公司任職，當時的客戶正好就是今日即將前往拜訪的帛琉觀光部長曼尼萊，後來她擔任記者之後，更是率領採訪團隊前往帛琉採訪製作專題報導，在推廣帛琉觀光上可以說是這次訪問團的大前輩。

台中市議員江肇國則回憶，過去在高雄市長陳其邁擔任立委時的國會辦公室服務，最常看到「陳其邁的淺水日記」粉絲專頁推廣各式各樣生態美景，這次終於有機會前往帛琉拜會，實現了多年的願望。

「狂推帛琉觀光大作戰」訪團成員橫跨中央、地方層級民意代表，也包含多位支持促進國民外交並推動觀光交流的民間企業家朋友，除了看見投資帛琉的潛力，不少參與者更願率先安排並推廣企業員旅。本次訪團也將善用團員各自的「高流量」，透過王義川個人的「憨川去兜位」及卓冠廷的「冠廷好說」Youtube頻道節目，透過直播及影像紀錄將帛琉的美好讓更多國人知道。

由立委王義川、新北議員陳乃瑜、卓冠廷、台中議員江肇國及政論主持人李正皓等人組成「狂推帛琉觀光大作戰」旅行團，今晨搭機啟程出發前往帛硫。（記者姚介修攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法