國寶級作家李喬接手苗二罷免領銜人 網讚：自己的國家自己救

藍白立委強行通過惡法還大砍中央總預算，引發民眾反彈並紛紛發起罷免，苗栗近日卻傳出罷免領銜人因遭受壓力而退出，高齡90歲的文學巨擘李喬發聲宣布，要擔任苗栗第二選區罷免立委邱鎮軍的領銜人，引發網友大讚。（資料照）

2025/02/13 09:48

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委強行通過惡法還大砍中央總預算，引發民眾反彈並紛紛發起罷免，苗栗近日卻傳出罷免領銜人因遭受壓力而退出，高齡90歲的文學巨擘李喬發聲宣布，要擔任苗栗第二選區罷免立委邱鎮軍的領銜人，引發網友大讚，作家朱宥勳也直言「台灣文學的現實介入傳統真的不是說說的」，有網友更直呼「靈魂深處都被直擊的感動震撼」。

全國各地公民團體紛紛發起罷免藍委行動，苗二選區立委罷免領銜人卻傳出因受遭壓力退出，苗栗縣議員曾玟學更指「令人挫折且熟悉的窒息感、籠罩著苗栗山線」。不過今上午傳出，現年已邁入90歲、知名的國寶級作家李喬發出聲明，出面擔任苗二選區立委罷免領銜人，讓民團士氣大振。在聲明中提到，「臺灣有難，我選擇站出來」、「這是我身為臺灣公民的一份責任，更是義務」、「臺灣的民主是靠無數人的奮鬥得來的，絕不能因威脅與恐懼而退縮」。

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對此消息朱宥勳除轉貼李喬的聲明，也發文直言「在其他作家連署聲援罷免的時候⋯⋯李喬老師：我直接擔任苗栗罷免邱鎮軍領銜人！！！台灣文學的現實介入傳統真的不是說說的。」政治工作者周軒也轉貼李喬的聲明全文。

在相關發文底下網友紛紛表示「這才是文人的風骨。為李喬老師和這些作家拍拍手」、「李喬前輩真的是太帥啦」、「連台灣文學大前輩也要來罷免」、「自己的國家自己救」、「我哭了，苗栗鄉親拜託務必勇敢」、「順便宣傳一下：沈伯洋被從會議桌上推下去，差點折斷脖子那次，就是邱鎮軍推的」、「客家人真的是惹不得激不得，本來苗二選區罷免領銜人因為身心壓力因素退出，邱鎮軍講什麼『對的事情，應該不會有人害怕』，這下子把客家大老、台灣文壇大前輩給激出來了」。

苗二選區立委罷免領銜人傳出因受壓力退出。對此，邱鎮軍表示，可見大家都認為是不對的事情，且由此事看來，百姓對大罷免真的非常反感。（資料照，記者彭健禮翻攝）

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