黃國昌列中國官媒最愛前20又扯「找賴清德辯論」 吳崢：侮辱台灣民眾智商

台灣民間研究團隊「台灣資訊環境研究中心（IORG）」最新研究報告指出，統計中共官媒的抖音頻道最常引用的台灣人物，民眾黨代理主席黃國昌擠進排名前20名。（資料照）

2025/02/13 11:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民間研究團隊「台灣資訊環境研究中心（IORG）」最新研究報告指出，統計中共官媒的抖音頻道最常引用的台灣人物，民眾黨代理主席黃國昌擠進排名前20名。黃國昌卻反嗆「民進黨抹紅」並要找賴清德辯論。對此民進黨發言人吳崢表示，從反紅媒到紅媒的最愛，黃國昌禁得起檢驗？黃國昌遇到問題只會大喊「民進黨迫害」，這才是真正侮辱台灣公民的智商。

吳崢在臉書PO文表示，2019年黃國昌曾在凱道大喊「紅色媒體滾出台灣」，如今卻成為中國官媒最愛引用的台灣政治人物之一。這種180度大轉彎，讓很多人困惑：黃國昌到底變了多少？根據台灣資訊環境研究中心（IORG）統計，中國官媒抖音最愛引用的台灣政治人物之一，赫然就是黃國昌。中國官媒為什麼青睞一個曾經標榜反共的政治人物？這是黃國昌要回應的。

請繼續往下閱讀...

吳崢指出，但黃國昌的回應是什麼？沒有解釋、沒有澄清，只有老掉牙的「都是民進黨的錯」，然後「又」想找賴清德總統辯論。請問，中國官媒愛上黃國昌，這到底關民進黨、關賴清德什麼事？自己不回應外界質疑，反而轉頭想蹭總統聲量，有夠荒謬！黃國昌對紅媒的態度，已經搖擺到沒人看得懂。

吳崢續指，2019年6月，黃國昌和館長發起「反紅媒大遊行」，呼籲全台人民站出來，要求NCC 撤銷中天執照，說紅媒在中國拿補助、做假新聞，紅誓言要把它們趕出台灣，結果，2024年6月，當國民黨在立法院提案要讓中天復活，黃國昌竟然支持讓所謂的「紅媒」中天重新申請執照。這不禁讓人要問：黃國昌與紅媒還有距離嗎？請問，旺中現在不是紅媒了嗎？旺中和中國共產黨一刀兩斷了嗎？旺中與中國之間不再有資金往來了嗎？

吳崢直言，過去喊「紅色媒體滾出台灣」，現在卻成為官媒的最愛，變來變去的到底是誰？從反旺中到挺中天，從反紅媒到被中國官媒力捧，黃國昌不敢回應外界質疑，遇到問題只會大喊「民進黨迫害」，這才是真正侮辱台灣公民的智商。

民進黨發言人吳崢。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法