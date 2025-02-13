被酸胎記已讀不回 詹江村嗆閩南狼「6P黃帝」、曹董有幫你出錢嗎？

「閩南狼」陳柏源昨遭國民黨桃園市議員詹江村爆料在中國召妓，陳柏源表示去年就曾自爆過此事，並反嗆詹江村要不要先回應與女粉絲上摩鐵的爭議。對此詹江村並未正面回應，而是再貼出一段錄音檔，並嗆「6P黃帝閩南狼」、「召妓有罪你不知道嗎？」（資料照）

2025/02/13 12:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「閩南狼」陳柏源昨遭國民黨桃園市議員詹江村爆料在中國召妓，陳柏源表示去年就曾自爆過此事，並反嗆詹江村要不要先回應與女粉絲上摩鐵的爭議。對此詹江村「已讀不回」，而是再貼出一段錄音檔，並嗆「6P黃帝閩南狼」、「召妓有罪你不知道嗎？」、「你白天搞大罷免那麼辛苦，平常晚上嫖妓的錢，曹董有幫你出嗎？」等。

詹江村昨日於臉書PO出多張陳柏源與馬伕的對話截圖，指控陳在中國召妓，還靠工具一次戰兩女。對此陳柏源表示去年就曾自爆過此事，也為做過這些事致歉，不過他也反嗆詹江村，要不要先回應與女粉絲上摩鐵的爭議，以及被爆出屁股上有胎記的事情。

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詹江村今上午則再度發文分享一段錄音檔，內容影射陳柏源「然後我就躺著，然後四五個女的這樣子圍著我，在那討論，說要怎麼服務客人，這樣子臥槽，超爽的你知道嗎」。詹江村酸陳是「6P黃帝閩南狼」，並稱「你大陸待久了不知道台灣法令，單身可以開房間沒事，但是召妓有罪你不知道嗎？」

詹江村也質疑，「而且你不是一般人，你過去是共產黨的統戰青年，現在是民進黨青鳥大罷免的樣板，你是年輕人的希望，千萬不要輕易妄自菲薄」、「你說嫖妓是過去在大陸的行為，你在八炯影片說過了，你說雙飛對話是中共給我的」、「可是昨天小商人已經證實翻車了！那對話紀錄是台中的馬伕，是台灣的失學女性，場景不是在大陸，不要再推給中共了！」

詹江村也諷刺，「我就弱弱的問一句，你白天搞大罷免那麼辛苦，平常晚上嫖妓的錢，曹董有幫你出嗎？」在發文反擊的同時也不忘牽連前聯電董事長曹興誠。不過對於先前被告性侵及爆出屁股上有胎記的爭議，詹江村則是完全未做回應。

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