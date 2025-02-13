小商人狂酸詹江村：絕不會去摩鐵還被告性侵、知道屁股有胎記

「小商人」在臉書發文質疑，「詹議員爆閩南狼在中國找妹，我看一眼就知道是在台灣，雖然他可能會說中國台灣」、「那種廣告方式、選超假的假照唬爛真照的方式、客服回應的方式，百分之百在台灣」。（圖擷自臉書）

2025/02/13 08:30

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「閩南狼」陳柏源昨遭國民黨桃園市議員詹江村爆料，指控陳在中國召妓，還靠工具一次戰兩女。對此網紅「小商人」發文質疑，針對詹江村PO出的截圖內容，他認為「百分之百在台灣、絕對不是在中國」，並酸「我絕對不會跟議員一樣載妹子去motel然後一起看館長的影片，還被告性侵，還讓各位知道議員屁股有胎記」。網紅四叉貓也搜出，對話中出現的美女圖，其實是一名AV女優。

詹江村昨日於臉書PO出多張陳柏源與馬伕的對話截圖，指控陳在中國召妓，還靠工具一次戰兩女。詹江村還吐槽，「閩南狼你在大陸打共匪，一次打二個，雙飛，很辛苦喔！」並狠酸陳柏源「年紀輕輕少年武僧這麼沒用，結果是靠工具。

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網紅「小商人」對此在臉書發文質疑，「詹議員爆閩南狼在中國找妹，我看一眼就知道是在台灣，雖然他可能會說中國台灣」、「那種廣告方式、選超假的假照唬爛真照的方式、客服回應的方式，百分之百在台灣」。

「小商人」自稱「小弟不才，正好在台灣跟中國都執業好一陣，掃一眼就知道絕對不是在中國。妹子可能是中國妹，因為看他們的時間，2023年3月。我在我們業內群組確實找到在台灣有同樣妹子的資料」。

「小商人」也暗諷詹江村，「我去motel就是去跟妹子依依啊啊22345678，我絕對不會跟議員一樣載妹子去motel然後一起看館長的影片，還被告性侵，還讓各位知道議員屁股有胎記。就算要看片，我也是看要日本、西洋的，還是我跟妹子直接現場演繹的」。

網紅四叉貓則是針對詹江村PO出的對話中出現的美女圖進行「以圖搜圖」，確認該名美女其實是日本AV女優妃乃光，在發文底下網友也紛紛留言表示「一般來說八大業者的確會盜圖然後給客戶看，小商人那邊都有解說，所以村長應該不會翻車，重點是他怎麼拿到的對話紀錄？ 」、「人家又還沒結婚，性交易頂多違反社維法罰款而已，村長自己私生活才值得討論吧？」、「連這種閩南狼小咖出去玩都被全程紀錄，大市長飯後吃甜點一定更鉅細靡遺」、「如果去嫖，至少是雙方合意有付錢跟收錢。不像有人還會在公開場合毛手毛腳吃豆腐，還說別人是妖精」、「重點在詹村長圖片哪裡來的」。

網紅四叉貓則是針對詹江村PO出的對話中出現的美女圖進行「以圖搜圖」，確認該名美女其實是日本AV女優妃乃光。（圖擷自臉書）

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