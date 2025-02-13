被爆買春認了 閩南狼嗆詹江村先回應「屁股有胎記」那事

詹江村（見圖）昨爆料指控「閩南狼」陳柏源在中國召妓，還靠工具一次戰兩女。對此陳柏源表示去年就曾自爆過此事，也為做過這些事致歉，不過他也反嗆詹江村，要不要先回應與女粉絲上摩鐵的爭議。（資料照）

2025/02/13 07:45

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕反共網紅「八炯」與「閩南狼」陳柏源日前拍片揭露中國統戰、滲透台灣手法，還與國民黨桃園市議員詹江村槓上；詹江村昨爆料，指控陳在中國召妓，還靠「工具」一次戰兩女。對此，陳柏源說，去年就曾自爆過此事，也為做過這些事致歉，不過他反嗆詹江村要不要先回應與女粉絲上摩鐵之事。

詹江村昨日於臉書PO出多張手機截圖，指控是陳柏源在中國與「馬伕」對話召妓，還靠「工具」一次戰兩女。詹江村以諷刺口吻說：「『閩南狼』你在大陸『打共匪』，一次打二個，『雙飛』，很辛苦喔！」還狠酸陳柏源「年紀輕輕少年武僧這麼沒用，結果是靠『工具』」。

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對此，陳柏源也在YouTube發布影片回應說，他去年就在八炯的直播影片中自爆，承認做過這些事並致歉，當時也預測未來會有人拿此事攻擊他，他也質疑，詹江村如何拿到聊天紀錄截圖，並指只有聊天紀錄能算證據嗎？「我也可以說我是帶兩個妹去摩鐵看館長直播啊，但我沒這麼說，因為我直接承認」。

陳柏源也諷刺詹江村，對於與女粉絲上摩鐵的爭議不敢承認，並酸詹江村「我最看不起的就是做了這些事情卻不敢承認的，請你先回應你跟你女粉絲的事情，還有屁股上有胎記的事情吧！」

陳柏源也質疑，詹江村能夠得到這些聊天紀錄，就是因為跟中共有密切聯繫，因為這些聊天紀錄的對象，是當初掏空他公司的「韓澤鍇炸雞」，對方是連中國法院刑事立案都找不到的人，而詹江村竟然找得到，他為此質疑詹江村為何聯繫得到，並諷刺詹江村在中國真的是神通廣大、資源夠深、關係夠廣。

2020年有周刊報導「桃園市議員詹江村遭爆硬上女粉絲」，文中還披露詹臀部有胎記等細節，詹江村提告喊冤，女粉絲也對詹提告性侵，對於兩人是否發生性行為也通過測謊。不過法院最終認定雙方是對旅館內發生的行為有認知落差，包含性侵及誹謗皆不起訴。

詹江村昨爆料稱指控「閩南狼」陳柏源在中國召妓，還靠工具一次戰兩女。對此陳柏源（見圖）表示去年就曾自爆過此事，也為做過這些事致歉，不過他也反嗆詹江村，要不要先回應與女粉絲上摩鐵的爭議。（圖擷自YouTube）

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