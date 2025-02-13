獨家》傅崐萁「送」競選小物！「戰天下」分身曾拿花蓮千萬標案

立法院國民黨團總召傅崐萁。（記者陳逸寬攝）

2025/02/13 06:22

〔記者方瑋立／台北報導〕名嘴溫朗東近日質疑，立法院國民黨團總召傅崐萁透過花蓮「戰天下」公司向多名國民黨立委提供優惠競選小物；記者追查發現，花蓮「戰天下」分為「戰天下有限公司」及「戰天下整合行銷」2間公司，掛名負責人不同，包括侯友宜共有20名藍營人士申報去年大選前向這2家業者合計「採購」逾800萬元。其中，「戰天下整合行銷」2018年與花蓮縣長徐榛蔚即有淵源，此前更曾多次得標花蓮縣府標案，最高單筆金額達1370萬元。

傅崐萁去年被爆以「好禮3選2」模式，向全台40位國民黨和無黨籍候選人協調提供指甲刀修容組、帽子、環保提袋等優惠競選小物。溫朗東12日質疑傅利用親信蘇意舜在花蓮開的「戰天下」公司向藍委發送禮品，若該公司是為此成立，這些禮品是中國來的嗎？有沒有花錢買？有沒有免費贈送及為何有藍委「收了不敢用」？

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「戰天下」有2間 皆與藍營有合作記錄

記者今進一步追查發現，「戰天下」實際上為「戰天下有限公司」及「戰天下整合行銷」2個不同公司。前者為2022年10月設立，負責人為蘇意舜；後者則設立於2014年，負責人則為李翠雲，並由劉君仁合夥。

根據監察院政治獻金公開查閱平台資料，2024大選中，包括總統候選人侯友宜在內，共有20名藍營政治人物，分別為游淑慧、李彥秀、王鴻薇、羅廷瑋、鄭俊雄、阮厚爵、徐欣瑩、鄭正鈐、葉元之、洪孟楷、林德福、李眉蓁、魯明哲、呂玉玲、陳超明、黃明賢、黃琤婷、黃仁、孔文吉等人，向前述2間公司支出數千元至數十萬元不等獻金，合計805萬2500元，用途為「製作競選物品或宣傳廣告費用」、「租用廣告看板或車體廣告費用」等。

鍾小平自曝被傅「送」小物惹議 至少「省」20餘萬元

另外，國民黨北市議員鍾小平自曝選立委時被傅崐萁「送」1萬組競選小物，經查鍾所申報政治獻金，確實並無向「戰天下」支出款項。如以前述同黨立委單筆向「戰」支付20餘萬至50餘萬不等研判，鍾小平至少「省下」2、30萬元，收受物品贊助雖未必違法，但不知還有多少同黨同志也「省下」這筆錢，除金流相當可觀外，其來向更引發外界質疑有境外勢力介選。溫朗東昨晚也加碼指控，傅崐萁此舉恐有「國民黨團立院總召」的期約賄選嫌疑。

「戰天下整合行銷」2018曾與徐榛蔚合作 2015年曾得縣府千萬標

此外，傅崐萁妻、花蓮縣長徐榛蔚在2018年即與「戰天下整合行銷」合作，曾支出近300萬元製作宣傳廣告。另根據政府電子採購網資料，該公司曾於2015年、2017及2018年取得花蓮縣府限制性招標標案，其中「2015花蓮遨游季活動」3D兒童節熱氣球繫留委託案金額高達1370萬元，且獨「戰天下」一家廠商投標。

「戰天下整合行銷」2015年曾得標花蓮縣府「2015花蓮遨游季活動」3D兒童節熱氣球繫留委託案，金額高達1730萬元。（圖取自政府電子採購網）

花蓮「戰天下」有2家，分別為「戰天下有限公司」及「戰天下整合行銷」，創立時間與負責人皆不同，但都曾與藍營政治人物合作。（圖取自監察院政治獻金公開查閱平台）

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