傅崐萁喊普發1萬現金 花蓮議員酸：財劃法搶來的發5萬「還稅於民」

傅崐萁要求政府普發現金1萬元，胡仁順呼籲傅家勢力把持的花蓮縣府帶頭，用從中央搶來的錢發給縣民，每人發5萬元。（資料照，胡仁順提供）

2025/02/12 22:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今天（12日）要求政府還稅於民，普發現金1萬元，藍黨團總召傅崐萁更在社群PO文酸政府比人民還會理財，是「最有錢政府」，是該「還一點（錢）給全民」。對此，花蓮縣議員胡仁順語帶嘲諷表示，藍白聯手強闖《財劃法》修法從中央搶錢，花蓮現在要多161億，「161億同樣來自於人民納稅錢，歡迎花蓮縣政府帶頭還稅於縣民，每人約可分得5萬元！我才不要1萬，我要5萬！」

傅崐萁今天在臉書發文，「還稅於民，全國普發1萬元，不然要變『最有錢政府』？還記得民國111年政府稅收超徵5000多億元，隔年在立法院朝野共同爭取下，政府開心地每人發了6000元給全民嗎？大家拿到錢後，日子雖然沒有大富大貴，但至少能吃幾頓大餐加手搖飲，安慰自己是『政府的孩子』！然後呢？可能是選舉結束了，112年超收的3860億元，竟然默默進了政府的口袋——就像朋友借錢後突然失聯，讓人不禁懷疑：『欸，這筆帳是不是忘了還？』」

請繼續往下閱讀...

傅崐萁接著酸：「現在更誇張！根據財政部公布，113年政府稅收超徵5283億，創歷史新高，近四年來政府超徵的稅收更高達１兆8707億元。政府比人民還會存，真的很會理財。錢都收成這樣了，該還一點給全民了吧？崐萁鄭重呼籲賴政府，『普發1萬元現金，還稅於民！』。數學簡單算一下，賴政府繼承的中央政府結餘款1兆763億，今年的政府預算近3兆元，去年又超收5283億稅金，可自由運用，這樣加一加，今年政府手上有4兆6046億，如果拿出5%只要2342億元，那麼全台灣每人可以普發現金一萬元！ 皆大歡喜！」

「賴清德總統可以評估一下，是要當『最有錢政府』，還是願意變『最佛心政府』呢？崐萁與國民黨團會全力推動，讓全國民眾都能分到這筆『天降橫財』，照顧所有基層的鄉親。畢竟，『多行善事，才有好報』，這樣的『因果』，相信菩薩看了也會樂呵呵！全民1萬元，拜託政府不要裝傻，該發就發吧！」

對此，胡仁順在臉書PO文直言，「政府稅收增加代表經濟成長，經濟果實大家共享，社會福利也不斷增加，家裡有需要長照的長輩、學齡前小孩的朋友感受應該很深。如果還稅於民，代表想多做的都不能做了。」

他接著嘲諷，「經過傅崐萁和徐榛蔚的四處放送，大家都知道財劃法通過後，花蓮要多161億。161億同樣來自於人民納稅錢，歡迎花蓮縣政府帶頭還稅於縣民，每人約可分得5萬元！我才不要1萬，我要5萬！感謝傅崐萁喚起大家對馬英九政府短絀8年、經濟蕭條的回憶，並肯定民進黨執政成績亮眼，但有錢還是先還國民黨時期欠的債務、增進社會福利，對國家比較好！畢竟大家不像傅崐萁收入全捐還可以一直捐錢嘛！仁順鄭重呼籲徐縣府，『普發5萬元現金，帶頭還稅於民！』」

傅崐萁PO文酸政府比人民還會理財，是「最有錢政府」，是該「還一點（錢）給全民」。（圖翻攝自傅崐萁臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法