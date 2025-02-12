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    首頁　>　政治

    總預算擬14日送抵政院 卓榮泰續與韓國瑜保持聯繫

    政院人士透露，行政院長卓榮泰在五院會商結束後，隨即傳訊息聯繫韓，若有需要他願出席參與，現仍持續與韓國瑜保持聯繫。 （資料照，中央社）

    政院人士透露，行政院長卓榮泰在五院會商結束後，隨即傳訊息聯繫韓，若有需要他願出席參與，現仍持續與韓國瑜保持聯繫。 （資料照，中央社）

    2025/02/12 22:39

    〔記者鍾麗華／台北報導〕對於總預算案，總統賴清德今天再度喊話，希望立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰盡速召集朝野協商，最好能夠在總預算送出前就有結論。政院人士透露，卓揆在五院會商結束後，隨即傳訊息聯繫韓，若有需要他願出席參與，仍持續與韓國瑜保持聯繫。

    卓揆已多次表態對總預算案提覆議，但韓國瑜卻希望行政院不要提覆議，並拋出以追加減預算方式解套，也承諾會跟朝野黨團協商。

    不過，政院人士解釋，其實是很難用追加減預算處理，例如有些單位經費被刪到零，或特定機關特定項目被巨幅刪凍，加上很多提案的解凍規定又很嚴格，要求一定要到立法院會報告，所以行政院才希望有一個全盤的解決方案。

    該名人士指出，追加減預算與總預算流程一樣，各部會機關編列預算後，要到各委員會報告，還要送到立法院院會審查，三讀通過至少也要2、3個月，時間拖得很長，可能今年第1季結束前都還無法處理完，因此覆議最快，提出覆議後，立院可以重新審視。

    他也強調，追加減預算本來就是行政院既有的權利，且今年本來就因為禁伐補償條例要辦追加減預算，這並不是幫總預算解套。

    韓國瑜日前已表示週五會送出總預算，不過，立院也揚言，如政院提覆議，韓國瑜就不召集協商，政院是否會重新考慮提出覆議？政院人士指出，行政院態度就如同賴總統所言，希望保持善意、持續與立院溝通與討論，希望在總預算送到行政院前協商，若立院真的週五送出總預算，「現在時間蠻趕的」。

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