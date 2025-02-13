北一女師區桂芝2023年針對108課綱刪除顧炎武《廉恥》等文言文教材，痛批是「無恥缺德課綱」，引發許多學者及學生反彈。（圖翻攝自區桂芝YT）

2025/02/13 00:35

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北一女教師區桂芝2023年針對108課綱刪除明末文人顧炎武作品《廉恥》等文言文教材，痛批是「無恥缺德課綱」，引發許多學者及學生反彈，其過往言行被翻出且遭指舔共。近日區桂芝出版新書，在台北國際書展舉行發表會，意外上演區桂芝與女大生針對「讀過《廉恥》就會有廉恥？」的辯論，引發外界討論。

作家吳媛媛11日在臉書PO文分享，區桂芝最近出版新書《課本中消失的文學生命與千古追求：108課綱中的文化缺席》，本月7日在台北國際書展舉辦新書發表會，現場一位女大生聽完區桂芝的發言後舉手提問，表示自己正是受108課綱教育的一代，本身也喜歡中國文學，但她好奇課文是否真如區桂芝所言，影響一代人的品格，如果顧炎武的《廉恥》能左右學生的品格，目前檯面上的政治人物大多也是讀過《廉恥》一文的，「老師覺得目前的政治人物有沒有廉恥呢？」

請繼續往下閱讀...

該名女大生還說，太平天國時間，清廷孱弱，僱傭了一批英國的軍人，其中有位名叫為戈登（Charles Gordon）的常勝將軍。當時清廷淮軍最高領袖李鴻章率兵直搗太平天國城池，答應太平天國守城人，開城的話不會屠城，可城門一開，李鴻章還是下令屠城，沒有讀過《廉恥》這篇文章的戈登當時跳出來反對，強調講信義守承諾，「外國人沒讀過《廉恥》，就一定沒有廉恥嗎？中國人讀過《廉恥》這，難道就相對更有廉恥嗎？」

區桂芝聽完女大生的提問，回應稱「讀過歷史就知道，自古以來會被眾人記得的，大部分都是忠誠義士。但歷史的真相卻是，漢奸絕對比烈士還多，可是漢奸的名字幾乎不會被留下來。就像歷史傳頌了岳飛、文天祥，他們在所處的時代可能都是少數。的確，讀不見得真的有廉恥，否則今天社會就不會有這麼多亂象，但不讀《廉恥》只會更糟。」

區桂芝稱，「每一個民族都有其品德要求，當然不能夠讓民族所有的人都做到。我們的民族確實不可能所有人都讀過《廉恥》，也不可能所有人都懂廉恥，可是當所有人都不讀、不講、不寫的時候，影響自然愈來愈少，那麼連少數的烈士或忠誠義士都不存在了。所以讀《廉恥》有其必要性，只要能夠影響1%的人，種子就會傳下去，民族歷史也會記得這些人。」

針對區桂芝的回應，吳媛媛直呼「實在是太不知所云」，她也不屑做評論，於是借助ChatGPT做分析，ChatGPT給出的回答是：「首先，『歷史記載選擇性』的邏輯謬誤與事實偏誤。『自古以來會被眾人記得的，大部分都是忠誠義士。但歷史的真相卻是，漢奸絕對比烈士還多，可是漢奸的名字幾乎不會被留下來』，這個說法既不符合歷史事實，也與她的論點毫無關聯。歷史如何記載人物，無法支持『讀《廉恥》會讓人變得更有廉恥』的論點，應該說跟論點完全無關。」

「第二，『讀《廉恥》不見得有廉恥，但不讀一定更糟』的謬誤。區桂芝說『的確，讀《廉恥》不見得真的有廉恥，否則今天社會就不會有這麼多亂象，但不讀《廉恥》只會更糟』，承認『讀《廉恥》不一定有效』，卻武斷地認定『不讀一定更糟』，這是沒有邏輯基礎的。道德觀念的養成涉及多種因素（家庭、社會文化、法律、宗教、經濟環境等），並不是只有讀《廉恥》這一個方式。她的結論『不讀只會更糟』沒有證據支持。」

「第三，『讀《廉恥》有其必要性，否則忠誠義士都不存在』的邏輯謬誤。『每一個民族都有其品德要求，當然不能夠讓民族所有的人都做到。我們的民族確實不可能所有人都讀過《廉恥》，也不可能所有人都懂廉恥，可是當所有人都不讀、不講、不寫的時候，影響自然愈來愈少，那麼連少數的烈士或忠誠義士都不存在了』，這是錯誤的因果關係。此推論是假設『不讀《廉恥》』會導致『忠誠義士消失』，但這是毫無根據的。」

『歷史上忠誠義士的出現，與讀不讀《廉恥》無直接關係，而是受到政治、家庭教育、社會文化等多種因素影響。例如現代社會中，許多捍衛正義的人（如維權律師、新聞記者）未必讀過《廉恥》，但仍堅守道德底線。忠誠與正義的產生，來自更複雜的文化與制度影響，而不是靠讀一篇文章來決定。』

「另外，區桂芝聲稱『如果沒人讀、講、寫《廉恥》，影響會越來越少，最終連忠誠義士都不存在』，但這是極端化推論。即使某篇文章消失，道德觀念仍可透過其他方式傳承，例如法律、教育、家庭價值觀等。還有『1%的人會受影響』的無根據推論，『影響1%』的數據是憑空捏造，沒有任何研究或統計證據支持這個假設。」

「區桂芝的論述也未解釋『為什麼這篇文章特別有效？』、『為什麼不是其他道德教育方式來影響這1%的人？』。『民族歷史會記住這些人』的說法更是沒有根據。歷史的書寫取決於時代需求與權力結構，並非單靠道德教育來決定。結論就是，這是一個缺乏邏輯支撐的道德說教，區桂芝的論點並非真正基於理性論證，而是利用歷史敘述與情感訴求來強調《廉恥》的重要性，但這些說法經不起嚴格的邏輯分析。」

看完ChatGPT的評析，吳媛媛表示，「看這回『論戰』我想應該會觸發很多人的童年創傷，成長路上不知道遇過多少像這樣的老師，在回應學生時，常來個『讀過歷史的都知道』這樣莫名其妙的起手式，然後開始扯一些似是而非言言不及義的大道理。我相信坐在台下的那位女大生，大概還是滿臉問號吧。這種慘不忍睹的論述能力也證明了，文學和文化素養很重要，但是運用語文論述思辨的能力也不能忽視，過去不重視這塊，結果是產出一群言不及義的大人，拖垮公民社會討論的品質。」

吳表示，「每次聽到區和其擁護者說『政治意圖不該影響教育』就哭笑不得。教育和政治原本就關係緊密。過去由統治者一手掌控教育，在民主社會，每個政黨基於其走向也都會有對教育的態度。執政黨和國會內各黨派都能對教育產生影響，以反映民意，這是民主社會常態。對黨國長年獨掌教育全權麻痺無感，才會以為教育和政治無關。然而一旦有其他政黨想加入討論或產生影響力，相對剝奪感卻又油然而生。」

吳媛媛直言，「國民語文素養包含文化、職能、公民社會等面向，需要的是專業而嚴謹的探討。漢文化底蘊深厚，充滿珍貴瑰寶，現代課綱需要盡可能涵蓋歷代文學菁華，還必須推展識讀、批判、論述教學，與過去相比自然更需要取捨，也難免有遺珠之憾。而抓著一顆不怎麼樣的小遺珠，將其上綱到全民道德素養，除了論述能力外，還突顯其專業涵養的低落。任何跳樑小丑只要敘事對了，就能找到舞台，在回音室（echo chamber）裡和早已經有相同觀點的人自嗨。然而就專業涵養和智識水平來看，都難登大堂，當作茶餘飯後的笑柄即可。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法