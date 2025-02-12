新竹市雙罷免查詢單只給3天回覆 領銜人戴振博籲選委會公平公正

新竹市罷免藍委鄭正鈐與涉貪停職市長高虹安的連署提案查詢單，新竹市選委會限今日前要回覆。（記者洪美秀翻攝）

2025/02/12 21:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市罷免藍委鄭正鈐、涉貪停職市長高虹安雙罷免進入第一階段審查期，連署市民收到市選委會寄發的查詢單，要求需在今天（12日）寄回，回覆時間不到3天，懷疑是「查水表」。雙罷提案領銜人戴振博呼籲選委會要公平公正處理，不要有其他小手段來製造更多紛爭。

市選委會11日也在官網公告，上週六（114年2月8日）依規寄送查詢單及回郵信封，籲收到查詢單的民眾勾稽確認後，將查詢單在2月12日前寄回新竹市選委會（已附雙掛號回郵）。同時請民眾確認查詢單上之新竹市選舉委員會圓戳章，及回郵信封地址為「新竹市北區西濱路一段440號」，以確保回覆無誤。

請繼續往下閱讀...

市選委會指出，因竹市目前分別有兩件不同的罷免案進入提議階段，選委會是就個別兩案收受的提議書進行提議書名冊查對，寄送的查詢單屬個別作業，兩罷免案並無必然關聯。若當事人未回復或未於期限內回復查詢單，選委會將本於法規綜合其他事實依職權認定，不會僅因當事人未回復或未於期限內回復查詢單，作為連署人名冊予以刪除之事由。且基於法規作業期限，需2月12日前完成回覆。

兩罷免案領銜人戴振博說，他在2月3日開工第一天就送出罷免鄭正鈐與高虹安的提議書，市選委會在8日補班日寄出罷免提議人查詢單，但到昨天（11日）才發布新聞稿宣布民眾須在今天前寄回，逾時不候。這真的很誇張，扣掉週日郵局休假，選委會只給民眾3天時間，恐意圖造成民眾的時間壓力。

他說，身為公民除了抗議，也難有更多作為，但他呼籲市選委會能公平公正處理此次雙罷免案，不要有其他小手段來製造更多紛爭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法