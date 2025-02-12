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    人民才是土地主人！ 王婉諭：大罷免不是仇恨動員

    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    2025/02/12 22:14

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藍白在過去一年聯手毀憲亂政、強闖爭議法案、濫刪預算，引發人民怒火，針對國民黨區域立委的大罷免浪潮，在本屆立委就職滿一年後掀起，但藍白卻指責是民進黨政府仇恨動員。對此，時代力量黨主席王婉諭直言，這一系列罷免行動從來不是什麼仇恨動員，而是公民對藍白的行為看不下去，決定站出來改變亂象、改變國家樣貌。

    王婉諭今晚在臉書發文，「這場公民罷免運動，從來就不是仇恨動員。而是公民選擇站出來，用自己的力量，解決這個國家此刻所陷入的僵局。過去這一年來，藍、白在傅崐萁和黃國昌主導下，罔顧國會民主、多次暴衝修法，掀起了社會各界的不滿與質疑。殊不知，在野黨竟又接著修法癱瘓憲法法庭、濫刪總預算，造成極大的憲政衝突。國民黨的意圖已經很明確：他們無意理性監督，只想遂行政治報復，徹底癱瘓國家。」

    她接著說：「掌握過半席次的藍、白陣營，在過去一年間，幾乎沒有通過任何福國利民法案，繳出一張極為難看的成績單。國會珍貴的時間和精力全都放在政治鬥爭、搶權奪力的法案上，讓國家蒙受巨大的內耗。此刻，行政、立法、司法之間的巨大衝突，顯然已無法再透過體制內的機制解決。民主社會，就是人民作主，人民才是台灣這片土地的主人。這場罷免行動，是憤怒的公民站出來，用憲法給予的權利，自己決定國家樣貌。」

    最後王婉諭表示，「時代力量不曾遺忘我們從街頭而生的使命，因此，這一次我們也要堅定做公民的後盾，提供一切可能的資源。所以，在此，我們要集結有意願參與的所有時力黨員、志工夥伴、支持者，一起來支持這場公民行動。無論是協助罷免宣傳、街頭連署、資訊整理，還是提供各種專業支援，每一雙手、每一個行動，都是這場公民運動的關鍵！」

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