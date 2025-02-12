黃偉哲遭批爐碴案涉嫌護航 南市府嚴正駁斥抹黑

環境部部長彭啓明去年12月12日至學甲爐碴案現場勘查。（南市環保局提供）

2025/02/12 19:50

〔記者王姝琇／台南報導〕前民進黨中執委郭再欽多年前涉及台南學甲爐碴案，民眾黨立委陳昭姿、時代力量前立委陳椒華今召開記者會直指，時至今日，台南市長黃偉哲沒有要求主嫌郭再欽提出清除爐碴計畫書，痛批黃偉哲涉嫌護航及圖利郭再欽。台南市政府駁斥抹黑。

台南市政府強調，請外界勿刻意扭曲事實，抹煞市府全力打擊犯罪的決心與行動。有關爐碴案，在廠房底下爐碴無法強制清除期間，環保局共進行12次地下水、8項重金屬採樣檢測，結果均低於管制標準，未來將持續追蹤，同時也在地籍資料註記，一旦具備挖除可行性，立即執行清理。

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環保局表示，已要求實際行為人林富順進行清理，後續倘實際行為人無清理意願時，再要求產源事業明祥馨公司負後續清理責任。已於2023年6月函請明祥馨公司提送清理計畫，其代表人即是郭再欽。陳昭姿所指護航特定人士為不實指控。

環保局強調，調查過程全力配合檢調，並強制要求業者清除農地上掩埋的爐碴。目前為止，包括學甲大灣段農地及興業段61、240、804-2及380等地號可執行爐碴清除範圍內，均已清理完畢。

全程興業公司為不知情者，其信賴利益應予保障，如命清理義務人清除爐碴而拆除善意第三人之廠房，將使其無法營業、損失廠房興建成本，更會影響公司員工生計，基於信賴保護原則及比例原則，才於廠區之生產必要範圍內先採取環境監測管理，並非因此免除清理義務人之清除義務。

另環境部部長彭啓明於去年12月12日至現場勘查時表示，廠房下方爐碴務必設法阻絕，避免雨水滲流，環保局將與國有財產署研議可行方案。彭啓明亦肯定南市面對學甲爐碴案採取積極處理態度，包括廢止其再利用資格、強力要求清運，以及與檢調、司法的密切合作，全程公開透明。

環保局強調，對環境犯罪採取零容忍態度，絕不包庇縱容。以學甲爐碴案來說，發現以來始終積極主動查辦，依法要求清理義務人清除爐碴，並全程錄影、網路直播作業過程，接受全民監督，此舉為全國首創，台南更是全國第一個完成非法爐碴清除的地方，外界惡意指控市府絕不容忍。

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