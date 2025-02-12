前黨工控主管酒後性騷 民進黨：依性平機制處理

民進黨發言人吳崢今表示，黨部遵循性平相關機制處理中，相關處理與調查程序依法必須保密，現階段無法做進一步說明。（記者陳政宇攝）

2025/02/12 18:41

〔記者陳政宇／台北報導〕一名民進黨女性前黨工近日在社群平台控訴，某主管2023年喝醉後對她性騷擾，她後來要離開黨部還被威脅。對此，民進黨今（12日）表示，黨部遵循性平相關機制處理中，相關處理與調查程序依法必須保密，現階段無法做進一步說明。

該位前黨工表示，她在民進黨部工作4年，去年初離開黨部前，主管希望她能主動離職，但她當時的狀況很差、工作表現不如預期，也明白離開一定是最好的選擇，仍希望保有自己的權利，故嘗試溝通非自願離職。

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前黨工轉述，當時主管表示，「如果你想走非自願的話，會搞得很難看」。這讓她心生恐懼，最後以自願的方式離職，「你現在開心了嗎？2023/06/27那天你喝多性騷擾我的事，我忍多久了？」。

吳崢今受訪表示，針對相關性平案件，黨部已循性平相關機制處理中，由於相關處理即調查程序依法必須保密，因此現階段無法做進一步的說明，但民進黨會持續依相關機制進行辦理，也謝謝社會關心。

至於案件內容，吳崢回應，這起案件仍在黨部的性平機制調查中，事情全貌都在持續調查釐清，現階段不適合針對個案評論；對於性別平等及職場性騷防治，民進黨一貫態度是「性騷零容忍」，對性平價值的堅持都不會妥協，會繼續努力。無論是檢舉人或當事人，依法都是進行保密，現在並不適合針對個人做進一步評。

兼任民進黨中評會主委的立委賴瑞隆也強調，黨中央正在進行相關調查跟處理，這部分會依紀律做處理，該罰就罰，該懲處就懲處，調查清楚之後再來做後續處理。

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