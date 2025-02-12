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    碎屍魔「無期變假釋」白委轟賴清德！石明謹打臉：國民黨讓他出獄

    碎屍魔張介宗無期變假釋，如今又涉嫌殺害3名婦人。（資料照）

    碎屍魔張介宗無期變假釋，如今又涉嫌殺害3名婦人。（資料照）

    2025/02/12 19:38

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「碎屍人魔」張介宗涉殺害3名女性並殘忍分屍；他年輕時曾涉強暴、搶奪等罪，被軍法判無期徒刑，1997年才假釋出獄。對此，民眾黨立委直指賴清德政府，「還要繼續廢死、繼續將加害者放出來？」卻被知名球評石明謹打臉，「讓他假釋出獄的也是國民黨政府，國民黨不負責嗎？」

    民眾黨立委張啓楷昨（11日）質疑，賴清德政府需要更進一步思考，如何讓「無期徒刑」與「不得假釋」做一配套，徹底防杜受刑人假釋出獄後再犯的可能性；張介宗是否符合去年（113年）憲判字第8號的「一致決」與「重大犯罪」，還是要朝著「廢死」慢慢走，然後繼續將加害者放出來，甚至關著加害人不執行死刑，對被害者家屬造成長年累月的重複傷害？

    石明謹今（12日）發文打臉，張介宗當年被判刑時，執政的是國民黨，「沒判死刑的是國民黨政府，讓他假釋出獄的也是國民黨政府，國民黨不負責嗎？話說五十年前治安良好，路不拾遺，怎麼可能有犯罪啊？」

    另外，台北市議員苗博雅過去因力挺廢死立場鮮明，該案件發生後被不少人點名，石明謹則回應，「看到一堆人叫苗博雅出來負責，差點笑死。張介宗50年前被判無期徒刑，苗博雅還沒出生啊」。

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