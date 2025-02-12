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    稅收超徵藍營喊發錢 林智群酸：不是說綠營執政經濟不好？

    我國去年度稅收超出預算數5千多億，國民黨今天（12日）喊話中央普發現金1萬元。（記者叢昌瑾攝）

    我國去年度稅收超出預算數5千多億，國民黨今天（12日）喊話中央普發現金1萬元。（記者叢昌瑾攝）

    2025/02/12 18:39

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕我國去年度稅收超出預算數5千多億，國民黨今天（12日）開記者會喊話中央普發現金1萬元。律師林智群直言，忍不出酸國民黨，經濟好才會稅收超徵，「不是說民進黨執政經濟不好？現在怎麼又變成經濟很好了？」

    2024年全國稅收超出預算數5283億元創歷年新高，國民黨立法院黨團今天主張，政府應該比照2023年啟動「還錢於民2.0」，每人發放新台幣1萬元現金。國民黨主席朱立倫也強調，政府稅收超徵，錢都是從民眾的口袋裡多拿來的，藍營希望部分還稅於民，達到全民共享超收稅收的成果，未來每年也可以這樣做。

    對此，林智群今下午在臉書發文，「國民黨不是說民進黨執政經濟不好？現在怎麼又變成經濟很好了？多繳的稅是台積電這些公司繳的，結果是要還給全部的人，包含沒繳稅的攤販、地下經濟業者？稅收多，為什麼還要亂砍預算？稅收多，為什麼不是拿去造潛艦？進行公共建設、補充健保費用、支付育兒津貼、長照費用、蓋社會住宅、撥補台電虧損？連10億潛艦預算都要凍結？如果收到稅金只會發錢，要政府幹嘛？」

    網友也紛紛表示，「國民黨現在是病急亂投醫嗎？完全搞不清楚狀況，帶風向，混淆社會觀感，繼續給他們內耗」、「國民黨真的去吃屎，亂砍預算也是你們，吵著要發錢的也是你們，台灣真的不需要這種亂黨！」、「刪預算的時候說財政困難要節儉？現在又說政府財政大好，要大灑幣？這些人真的不要臉吧」、「我寧可政府留著，把我們福利顧好，比較重要！」

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