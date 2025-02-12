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    反惡罷！台南民進黨團向國民黨宣戰 號召民眾加入「割藍委」

    台南民進黨團今天召開記者會向國民黨宣戰，號召民眾加入「割藍委」行動。（記者王姝琇攝）

    台南民進黨團今天召開記者會向國民黨宣戰，號召民眾加入「割藍委」行動。（記者王姝琇攝）

    2025/02/12 19:28

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市議會民進黨團今日在議長邱莉莉、副議長林志展、總召周嘉韋的帶領之下，黨團22位成員以及民進黨南市黨部執行長谷暮哈就，召開記者會力挺黨內立委，嚴厲譴責國民黨用違法手段踐踏民主，也呼籲國民黨不要做出偷雞摸狗之事。

    台南6名立委昨日向國民黨宣戰，對於國民黨將報復性罷免擴張至台南表達嚴正譴責。民進黨團成員今天也站出來力挺，認為這段期間在地方從未見過國民黨設置連署站、宣傳站，卻突然出現幾千份對立委林俊憲、王定宇的罷免提議書，嚴重質疑其來源是否是國民黨抄寫名冊偽造而來。

    民進黨團表示，國民黨在立法院脫序演出，已被全民所唾棄，尤其不分對錯只因為賴清德總統，而針對台南的報復行為更是令人厭惡，台南6位立委在立法院為台南預算、政策請命，國民黨竟想用罷免手段報復，相較國民黨只有黨意、沒有民意的謝龍介，只能呼籲鄉親不要被國民黨所騙。

    民進黨團表示，國民黨在全國把罷免作為報復工具令人不齒，如今竟平白出現幾千份的提議書，這樣踐踏民主的行為，應當被全台灣人譴責。黨團聲援黨內立委，並正式向國民黨宣戰，呼籲所有親朋好友在國民黨立委的選區，一起投入「割藍委」的行列，一起參與守護民主。

    國民黨團回應表示，賴清德總統團隊上任1年多，執政無能只會說朝小野大，只會提覆議、提釋憲，連人民絕對無法容忍的殺人廢死，都跟人民槓上，缺電等民生議題，只會推給台電預算被刪除，更全力扶植「綠友友」大搞光電黑金，民進黨還有甚麼顏面跟監督貪腐無能的國民黨宣戰。

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