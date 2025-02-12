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    蔡壁如群組傳「2/15是顏色的選擇」 江和樹：製造對立侮辱黨徽

    蔡壁如今天在自己的群組發文「2/15是顏色的選擇」還貼圖，江和樹批評，不要侮辱黨徽。（江和樹提供）

    蔡壁如今天在自己的群組發文「2/15是顏色的選擇」還貼圖，江和樹批評，不要侮辱黨徽。（江和樹提供）

    2025/02/12 18:12

    〔記者陳建志／台中報導〕台灣民眾黨主席2月15日補選，由黃國昌和蔡壁如對決，今天卻傳出，蔡壁如在她自己的媒體群組貼文「2/15是顏色的選擇」，還做了一張象徵時代力量會在民眾黨「借屍還魂」的圖檔，偷臭黃國昌，民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，這已經侮辱黨徽，可以停權1年，自己第1個向中評委檢舉，希望她不要製造對立，不要侮辱黃國昌來提升自己，這樣支持者只是會越討厭而已。

    江和樹表示，壁如姐你在這時候又做錯事情，之前就說過，黨主席選舉快到了，單純處理就好，你卻這樣搞，事後才說傳錯群組。今天下午3點12分，是你自己傳的，發文說「2/15是顏色的選擇」，還做了一張象徵時代力量會在民眾黨「借屍還魂」的圖檔，暗指如果投給黃國昌就會變成時代力量的結果。

    江和樹表示，你拿黨徽開玩笑，民眾黨章程24條寫得很清楚，這等於是侮辱，可以停權1年，「我身為中央委員，我第一個先向中評委檢舉，這不用處理嗎？」

    江和樹表示，這是黨主席選舉，是戰場，妳把它當成小孩子玩家家酒、開玩笑嗎？拜託幕僚的素質要提升，像這樣的幕僚要怎麼用？三不五時就來攪局，希望不要這樣，」我覺得黨主席選舉就平靜進行，結果出來後希望一切和平。」

    但是你現在的做法卻是製造對立，應該告訴大家，如果選給妳台灣民眾黨會變怎麼樣？這才是支持者想聽的，而不是侮辱黃國昌，「不要侮辱別人來提升自己」，你把他打死了，他的支持者也不會變你的，不要忘記了，台灣民眾黨的選民，跟其他黨的選民不一樣，你越這樣人家是會越討厭而已。

    蔡壁如今天在自己的媒體群組發文「2/15是顏色的選擇」還貼圖，雖澄清是「問錯群組了」，仍引發外界議論。（江和樹提供）

    蔡壁如今天在自己的媒體群組發文「2/15是顏色的選擇」還貼圖，雖澄清是「問錯群組了」，仍引發外界議論。（江和樹提供）

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