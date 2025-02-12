中國簽和平協議仍侵害西藏文化語言 苗博雅：中共承諾不可信

西藏台灣人權連線發起「為西藏自由而騎」行動，呼籲各界關注西藏人權現況。（記者林承鴻攝）

2025/02/12 18:31

〔記者林承鴻／台北報導〕西藏台灣人權連線發起「為西藏自由而騎」行動，固定於週三舉行，以騎自行車的方式，呼籲各界關注西藏人權現況。台北市議員苗博雅指出，十七條和平協議並未帶來和平，反而導致中共的鎮壓和對西藏宗教、文化、語言的迫害，台灣不應與中國簽訂和平協議，因中共的承諾不可信。

西藏台灣人權連線秘書長扎西慈仁指出，當前西藏人權狀況面臨前所未有的挑戰，中國政府透過文化清洗、大規模漢語教育及勞動力轉移等手段，企圖從根本上消滅藏人的宗教、文化、語言及身份認同。他引述《紐約時報》報導，指出有近80萬藏族兒童被迫離開家園，進入以漢語教學為主的學校，導致他們與自己的文化和家庭疏遠。

請繼續往下閱讀...

苗博雅表示，認識西藏的現況是看穿中共本質最快的方式。她指出，從西藏的歷史可看出中共的欺騙行徑，例如17條和平協議並未帶來和平，反而導致中共的鎮壓和對西藏宗教、文化、語言的迫害。苗博雅指出，中共的承諾很快就會變成一張廢紙，和平協議的倡議對台灣一點用處都沒有，反而是一個陷阱。

苗博雅強調，聲援西藏能向國際傳達受壓迫民族團結的訊息，受壓迫者之間的相互連結是中共最害怕的事情，並強調台灣應基於普世人權價值，關心受壓迫的西藏人民，她認為，如果西藏能夠獲得自由，台灣的自由、人權和法治將更加鞏固。

台灣人權促進會資深研究員施逸翔表示，中國政府利用「網絡安全法」、「國家情報法」、「國家安全法」和「反間諜法」等法律工具，全面監控中國境內人民，並對少數民族進行更嚴厲的壓迫。他指出，台灣內部也存在著作為中共代理人的立法委員，試圖破壞台灣的民主體制，呼籲台灣人民共同抵制中共的入侵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法