蔡壁如傳「顏色的選擇」文宣嘲諷黃國昌 驚覺發錯急刪曝1原因

蔡壁如2日在媒體聯絡群組發一份文宣，暗諷黃國昌如果正式當上主席，會讓民眾黨變成「時代力量2.0」。（圖翻攝自四叉貓臉書）

2025/02/12 19:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席補選將於本週六（15日）投票，與代理主席黃國昌角逐黨主席的前立委蔡壁如，今天（12日）突然媒體聯絡群組發文宣，暗諷黃國昌如果正式當上主席，會讓民眾黨變成「時代力量2.0」，但沒多久就將文宣收回，趕緊向媒體解釋文宣是她看到的，並不是她的團隊製作。

網紅「四叉貓」劉宇今傍晚在臉書分享媒體LINE群組截圖，可以看到蔡壁如下午3點多在群組內突然傳了一張左右各一張圖合成的文宣，可以看到左邊的圖為台灣民眾黨目前的LOGO和青色配色，右上角寫著日期「2019~2024」；右邊的圖片配合則變成黃色，背景有著穿著時代力量背心的黃國昌，原本的「眾」字LOGO中，底下2個「人」變成「力」，台灣民眾黨的英文也從「TAIWAN PEOPLE'S PARTY」變成「NEW POWER PARTY」。蔡壁如還發訊息說：「2/15是顏色的選擇」。

請繼續往下閱讀...

四叉貓表示，「蔡壁如今天下午在媒體群發了一份文宣，暗指民眾黨要繼續傳承就是選蔡壁如當黨主席，如果選黃國昌就會被借屍還魂變成時代力量2.0。不過後來蔡壁如把該文宣收回，並表示該文宣她也是看到的，而不是她製作，要轉傳給幕僚結果傳錯群組。」四叉貓也順便分享了蔡壁如後來傳的訊息：「抱歉，這是別人的群組發的，我搞不清楚，想問什麼意思？抱歉，問錯群了」、「不是我們團隊做的，我想要傳到我的顧問團，問這是甚麼意思？」。

蔡壁如沒多久後就將文宣收回並向媒體解釋。（圖翻攝自四叉貓臉書）

蔡壁如強調文宣不是她的團隊做的。（圖翻攝自四叉貓臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法