林佳龍午宴歡迎 史瓦帝尼副總理：對台支持不因任何外力動搖

外交部長林佳龍（右）與史瓦帝尼王國副總理札杜莉（左）合影。（外交部提供）

2025/02/12 18:36

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍今（12）日午宴歡迎史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla），並感謝史國長期以來對台史邦誼及台灣國際參與的堅定支持。札杜莉致詞則重申，史瓦帝尼對台支持絕不因任何外在壓力動搖。

札杜莉致詞感謝台灣對史瓦帝尼國家發展的各項協助，重申史瓦帝尼對台灣的支持絕對不因任何外在壓力有所動搖，將與台灣一同面對各種挑戰，更堅持台灣有權參與包括聯合國在內的所有國際組織。

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札杜莉說明，台灣與史瓦帝尼合作範圍既深且廣，雙方已構築如同家人般的夥伴關係，例如烏俄戰爭剛爆發時，台灣於第一時間協助撤離旅居烏克蘭的史瓦帝尼僑民，即可證明台史兩國的真正情誼。

林佳龍致詞表示，史瓦帝尼近期遭遇特大豪雨，引發洪災，造成部分地區民眾的生活受到嚴重影響，除藉此機會向所有受災民眾表達慰問，總統賴清德也已指示外交部全力協助史瓦帝尼政府救災工作，增加糧食援助，讓災民早日回歸日常生活。

林佳龍指出，台史在各領域合作密切，除了雙邊史上最大規模的基建計畫「戰略儲油槽」正在進行外，雙方也在能源、農業、教育、性別平等及婦女賦權等領域持續加強合作，我國政府也於2023年援助史國成立的「婦女創業小額信貸循環基金」，有效提供史國農村婦女創業資金，迄今已有超過500名婦女受惠，當中更有受惠家庭因感念台灣協助，將新生兒命名為「台灣」，可見台史邦誼的正面效益，也實質嘉惠一般民眾。

外交部說明，午宴賓客包括衛福部次長呂建德、外交部次長吳志中、台北醫學大學附設醫院院長施俊明，與勵馨基金會董事長潘璦琬等，席間就台史醫衛、教育及能源合作、社會安全網建立及弱勢保障等議題廣泛交換意見。史瓦帝尼自1968年獨立後即與我國建交，兩國邦誼已邁入第57年，外交部將與史瓦帝尼政府保持密切合作，持續在史推動「榮邦計畫」，開展互惠互利的合作關係，增進兩國人民福祉，進一步鞏固邦誼。

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