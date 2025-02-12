藍營喊還稅於民普發1萬 王定宇：馬政府短收要人民補錢進國庫？

國民黨今天（12日）召開記者會主張普發現金1萬元。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/12 17:56

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕我國去年度稅收超出預算數5千多億，國民黨今天（12日）召開記者會主張普發現金1萬元。民進黨立委王定宇跳出來質問，按照國民黨的邏輯，馬英九執政時稅收短收，「難道要人民多補錢進國庫？不搞垮台灣不罷休嗎？」

針對2024年全國稅收超出預算數5283億元創歷年新高，國民黨立法院黨團今天主張，政府應該比照2023年啟動「還錢於民2.0」，每人發放新台幣1萬元現金。藍營主席朱立倫今天下午主持中常會還強調，政府稅收超徵，這些錢全部都是從民眾的口袋裡多拿來的，藍營希望部分還稅於民，達到全民共享超收稅收的成果，未來每年也可以這樣做。

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對此，王定宇今傍晚在臉書發文痛斥，「國家總預算亂砍亂凍，今年都已經到2月中了，結果去年該通過的2025年總預算，因為藍白的鴨霸亂審，到現在連總預算審查結果報告都送不出來！把國軍的彈藥油料、潛艦國造的預算刪減凍，然後現在又要把國家預算拿來大撒幣，真的不搞垮台灣不罷休嗎？」

他接著說：「『稅收賸餘』是指稅收入帳高於預計數，並沒有多收人民稅金，而是整體經濟表現優於預期，這些稅收應該先用於償還國債，而不是通通發出去花掉，這是對人民最不負責的做法。按照藍白邏輯，如果發生像馬政府時期的「稅收短收」，難道就要人民多補錢進國庫嗎？『了尾ㄚ』（台語：敗家）就是指這種行徑！」

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