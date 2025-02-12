與捷克NGO簽署援助難民MOU 吳志中：台灣始終與烏克蘭同在

外交部次長吳志中以視訊方式見證我國駐捷克代表處與捷克人道救援組織People in Need簽署「援助在捷烏克蘭難民合作瞭解備忘錄」。（外交部提供）

2025/02/12 18:09

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部次長吳志中於昨（11）日以視訊方式，見證我國駐捷克代表柯良叡大使與捷克人道援助非政府組織「People in Need」（PIN）執行長潘內克（Šimon Pánek）在捷克布拉格簽署「援助在捷烏克蘭難民合作瞭解備忘錄」，向在捷克境內的烏克蘭難民提供協助。

外交部指出，備忘錄簽署的共同見證者包括捷克政府人權特使暨歐洲事務部副部長勞倫奇可娃（Klára Šimáčková Laurenčíková），以及線上出席的捷克駐台代表史坦格（David Steinke）。

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吳志中致詞表示，簽署備忘錄是台捷合作援烏的重要里程碑，也展現當烏克蘭需要幫助時，台灣始終與烏克蘭站在一起，自2022年以來，台灣持續與PIN秉持承諾，攜手幫助難民融入新社群，並確保他們獲得完善的教育、心理諮商及語言學習等協助，並感謝捷克政府扮演重要的角色。

柯良叡強調，本案對烏克蘭難民提供諮詢熱線、青少年支持及心理輔導等服務，有利他們在捷克或未來返回烏克蘭的生活。

潘內克簡報人道救援工作進展時，特別感謝台灣，在俄羅斯全面侵略烏克蘭後，第一時間伸出援手，與該組織共同協助在捷克避難的烏克蘭難民，提供青少年庇護、孩童課後輔導、語言課程、心理及法規諮商等援助，迄今已有無數烏克蘭難民受益於台灣愛心；台捷已建立相當互信基礎，成為最堅實的援烏夥伴，期盼戰爭儘速結束，早日重建烏克蘭。

外交部說明，People in Need 成立於1992年，目前已發展為捷克規模最大的人道援助組織，更是中東歐地區最重要的非政府組織之一；捷克與台灣同為支持民主自由的理念相近國家，外交部樂意與捷克攜手合作，幫助烏國難民在捷克開展新生活及提供必要協助，落實我國人道援助精神，在烏克蘭需要幫助的時刻，展現台灣與捷克始終與烏國站在同一陣線的堅定立場。

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