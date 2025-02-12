莊瑞雄力挺陳瑩選台東縣長

立委莊瑞雄主張陳瑩選台東縣長。（記者劉人瑋攝）

2025/02/12 19:16

〔記者劉人瑋／台東報導〕被民進黨中央指派來認養台東的不分區立委莊瑞雄，一直被許多人懷疑別有所圖，想不到十二日和原民立委陳瑩兩人參與天后宮元宵節活動時，莊表示，太多男性選將折損於台東選戰，派出陳瑩有女性、原民身份更有勝算。陳則表示，自己會再努力，是否出線則由總統賴清德決定。

莊瑞雄說:「對！我就是要支持陳瑩選縣長，我就是來幫忙的」。但至於自己要不要選立委，「還那麼久的事」也未做出答覆。

請繼續往下閱讀...

莊表示，台東要選舉，勢必派出最強者，自己並非此人，也只是來幫忙而已。現場媒體推測「是現場的陳瑩委員嗎？」。莊表示，如今活動現場唯有陳瑩一女由眾男性相伴，「想也知道誰是最佳人選，民進黨台東經驗中，男性候選人都贏不了，陳瑩值得大家共同支持與期待」。

但隨後莊也表示，「假設是由陳瑩參選縣長，對原民是一大鼓舞及光榮，而陳瑩父親陳建年任職縣長時也廣受好評」，且綠營男候選人皆未能取勝，「民進黨很有彈性的，男生選不贏就派女生」。至於立委由誰來選，莊表示，沒有人會想那麼遠，民進黨在台東的課題是要團結。

陳瑩則表示，隨時做好準備，若由自己需要承擔責任就會一肩扛起，但還是需由總統賴清德決策。

陳、莊兩人參與活動，在臉上畫臉譜，陳畫上「陳大爺」，而莊則畫上「甘將軍」。據廟方直白解釋是，由甘將軍緝捕惡鬼冤魂交由陳大爺下一步處置。莊則順勢表示，很符合接下來自己為黨效力的角色。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法