藍營濫砍預算又喊普發現金 杜承哲：流氓揍你再給你藥擦

我國去年稅收超徵，國民黨要求政府普發現金。（資料照）

2025/02/12 20:08

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕我國去年度稅收超出預算數5千多億，國民黨今天（12日）喊話中央比照2023年啟動「還錢於民2.0」，每人發放新台幣1萬元現金。對此，醫師杜承哲直言，國民黨現在的行為就像是一個流氓扁人，搶走你的錢後，送你膏藥去擦被打瘀青的地方，「如果這樣你接受，他就知道你可以隨便扁，下次還會再扁！」

針對國民黨要求政府普發1萬元，杜承哲今天在臉書語帶調侃地發文表示，「你的約聘工作丟了，依合約你還不能求償，工作損失可能高達數十萬，但沒關係，藍委要立法發給你一萬；文化幣被砍了，各位作家版稅收入可能減少，損失也許數萬到數十萬，甚至更多，但沒關係，藍委要立法發給你一萬；科技業的補助也受到影響，許多科技廠的水電補貼不知能維持到何時，損失可能超過百萬，但沒關係，藍委要立法發給你一萬。」

請繼續往下閱讀...

「因為總預算凍結，連帶影響發放到地方政府的補助財源。原本預計要蓋的捷運延伸、污水處理廠、校舍翻修、防洪預算，減少超過百億。這些就是『稅金』該做的事情，因為每個人手上有一萬，也不能靠自己變出防洪水門、變出污水處理廠、變出道路，但沒關係，藍委要立法發給你一萬。小學生都懂，稅收就是集合眾人的力量，完成大家都可以使用的建設，最後反而減低每一個人的生活成本。」

杜承哲接著說：「把收到的稅再花一筆行政預算，一筆一筆撥回去大家的戶頭，在疫情的時候偶一為之，解決燃眉之急還算有意義。變成一陣子就發一次、民調低就又發一次，最後只是浪費你我更多稅金來發放，讓錢一直在彼此之間轉圈圈，最後建設一個一個停擺而已。但沒關係，藍委要立法發給你一萬，『有了這一萬，快樂似神仙，原本的損失幾十萬，我就不跟你計較了』。」

他直言，「這等於一個流氓扁了你全家一頓，搶走你原本可以領的補助30萬，罵你「要飯的」，現在送你一條紫草膏抹瘀青的地方。如果這樣你接受，他就知道你可以隨便扁，下次還會再扁，那你不就好好騙？要知道，這一萬本來就是你的錢，只是要『集資』用在你需要的東西上面，他們拿本來就屬於你的東西收買你，你還跪下來磕頭？不要那麼好騙，大罷免之後，直接把他們扣住的金庫搶回來！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法