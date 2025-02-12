風景區橋樑維護機制被調查才考核 監院糾正交通部觀光署

監察院糾正觀光署。（資料照）

2025/02/12 17:17

〔記者方瑋立／台北報導〕國家風景區橋梁維護的重要性，攸關遊客生命安全，交通部觀光署雖已建立國家風景區橋梁維護管理及督考相關機制，卻在監察院立案後，才趕辦完成近4年首次督考作業。監院認定確有違失，今（12）公告通過糾正觀光署。

觀光署為落實執行行政院「橋梁維護管理作業要點」規定，對於所轄13個國家風景區管理處經管之橋梁、補助直轄市與縣（市）政府興建橋梁之養護作業，雖已於「風景特定區橋梁維護管理作業要點」建立橋梁維護、督考相關機制，卻未能依要點善盡督導及考核責任，監察院交通及採購委員會於2025年2月11日審查通過張菊芳、陳景峻及郭文東等3位監察委員提出之調查報告，糾正觀光署。

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監察委員張菊芳、陳景峻及郭文東表示，觀光署所轄國家風景區經管橋梁數總計94座，其中88座為人行天橋（不包含建築空橋，計有63座屬於特殊性人行天橋），但該署「人行天橋管理資訊系統」登載橋梁基本資料及檢測紀錄，逾百筆內容有不一致或缺漏情形，也未積極辦理維護管理人員之教育訓練，且迄今未掌握補助地方政府建置的橋梁狀況，一直到前述要點生效後近4年，才完成轄管橋梁首次督導及考核作業，核有違失。

監委指出，特殊性人行天橋之維護管理，依內政部「人行天橋檢測與維修及補強規範」應另訂定維護管理作業計畫，觀光署各管理處多委由橋梁專業檢測團隊編製，但事後卻無確認機制，致使作業計畫多未納入「經費概估」必要項目，部分計畫之檢測頻率相較過往更為寬鬆，且除卻「維修及補強建議」外，內容與其定期檢測報告書如出一轍等情事，觀光署未能督促管理處落實辦理，也核有疏失。

又，國家風景區人行天橋定期檢測採用DER＆U方式對劣化情況進行評等，檢測評等分為「1」至「4」，評估值「U」為「3」需於1年內維修、「4」則需緊急處置；觀光署雖稱維修不只參照U值，如有安全疑慮即緊急處理，阿里山、日月潭、東部海岸等管理處卻有未於U值期限內或至最後期限始完成修繕等情事，殊值檢討。

監委發現，觀光署對於所轄管理處178條步道，雖有巡查缺失案件列管機制，但112年度竟有高達數十筆列管逾4個月仍未完成修繕，或有經費不足無法修繕的情況，明顯未善盡運用空間資訊整合平台資訊落實步道維護管理目的；又從監察院2次履勘發現，野柳地質公園女王頭木棧道部分鋼構件及螺栓鏽蝕問題存在已久，目前僅以木製橋墩包覆原有鋼構橋墩之補強措施，基於觀光安全重要性，應審慎評估後續處理方式。

另，監委認為，近年地方政府以發展地方觀光名義增建「空中步道」，卻因重複性及相似性過高，導致門可羅雀或關閉荒廢情形，觀光署宜強化與地方溝通協調機制，多加督促檢討改善。

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