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    首頁　>　政治

    蘇巧慧質疑藍營抄黨員名冊當連署書 劉和然：審慎勿讓民主失衡

    新北市副市長劉和然表示，罷免是民主機制的一環，應受到尊重，但也需審慎面對相關執行過程中的爭議，尤其在名冊抄錄過程中，容易引發民眾的不信任感。（記者羅國嘉攝）

    新北市副市長劉和然表示，罷免是民主機制的一環，應受到尊重，但也需審慎面對相關執行過程中的爭議，尤其在名冊抄錄過程中，容易引發民眾的不信任感。（記者羅國嘉攝）

    2025/02/12 17:13

    〔記者羅國嘉／新北報導〕全台掀起罷免風潮，然而民進黨立委蘇巧慧日前揭露，質疑國民黨抄黨員名冊作為連署書。對此，新北市副市長劉和然表示，罷免是民主機制的一環，應受到尊重，但也需審慎面對相關執行過程中的爭議，尤其在名冊抄錄過程中，容易引發民眾的不信任感，並盼政治的紛爭，可盡快告一段落，讓每個人都能安居樂業、健康平安。

    劉和然今（12）日出席「關懷訪視日照中心長輩一同慶元宵」活動，受訪時針對此事指出，罷免是民主機制的一環，應受到尊重，但也需審慎面對相關執行過程中的爭議。過去因罷免連署過程中，曾出現未經當事人知情就被列入連署名單的情況，因此中央才推動修法，透過更嚴謹的身分證明程序，確保連署名單的真實性，避免爭議再次發生。

    他認為，罷免雖是民主機制的重要一環，但屬於例外機制。並強調「每四年一次的選舉已是民主的常態，選民可透過改選來決定誰適任。然而，罷免應僅適用於極少數情況，當被濫用時，反而會破壞民主安定。」

    劉和然說，台灣現在最需要的是安定，尤其在國際局勢動盪及天災頻繁的情況下，穩定與和諧才是最重要的。就像元宵節是闔家歡聚的節日，看到長輩與小朋友一起慶祝的場景，這正是台灣最需要的溫馨與安定氛圍。所以盼政治的紛爭，可以盡快告一段落，讓每個人都能安居樂業、健康平安。

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