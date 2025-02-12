美國6議員致函川普批「南非受中共施壓」 籲將南非踢出AGOA

美國6名聯邦眾議員聯名致函美國總統川普，指出南非重提台灣駐處遷館的要求，顯然受到中共施壓，要求將南非排除於「非洲成長與機會法案」（AGOA）之外。（路透資料照）

2025/02/12 17:08

〔記者黃靖媗／台北報導〕南非政府今年1月第二度致函台灣駐南非代表處，限期要求我駐處在3月底前遷出首都普利托里亞。美國6名聯邦眾議員聯名致函美國總統川普，指出南非重提台灣駐處遷館的要求，顯然受到中共施壓，要求將南非排除於「非洲成長與機會法案」（AGOA）之外。

美國聯邦眾議員奧格茲（Andy Ogles）、帝芬尼（Tom Tiffany）、威爾森（Joe Wilson）、貝肯（Don Bacon）、韋柏（Randy K. Weber, Sr）、吉爾（Brandon Gill）等6人聯名致函川普，指出南非重提台灣駐處遷館的要求，顯然是受到中華人民共和國施壓，中國對台灣外交孤立不加掩飾的打壓如果得逞，將進一步助長其入侵台灣的野心，「不僅違背美國的國家利益，也違背所有優先考量和平而非衝突之國家的利益」，要求將南非排除於AGOA之外。

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眾議員奧格茲也於社群媒體Ｘ表示，他已致函敦促川普追究南非政府的責任，因南非嚴重侵犯人權、對以色列無理敵視，以及對中國共產黨的親近立場。

奧格茲指出，南非目前儘管公然違背美國的價值觀，卻仍享有免關稅進入美國市場的待遇，一個支持侵犯人權、庇護哈馬斯恐怖分子、並擁抱殘暴且具有種族滅絕傾向的中國共產黨的國家，絕不應該受惠於美國人民的善意。

吉爾也於Ｘ說，「南非與中國共產黨勾結，支持哈馬斯而非我們的盟友以色列，並且迫害南非人民」。

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