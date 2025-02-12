國民黨搶走中央3千多億又要求普發現金 周軒怒轟：叫藍營縣市長發！

2024年全國稅收超出預算數5283億元、創歷年新高，國民黨12日喊出普發現金1萬元。（資料照）

2025/02/12 18:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024年全國稅收超出預算數5283億元、創歷年新高，國民黨今天（12日）喊出普發現金1萬元。對此，政治工作者周軒忍不住怒轟，國民黨砍了一大堆預算，現在又要政府擬訂預算發錢，藍營執政的地方縣市拿走中央數千億，要發錢就叫這些藍營縣市長發！

針對我國去年度稅收超出預算數5千多億，國民黨立法院黨團今天主張，政府應該比照2023年啟動「還錢於民2.0」，每人發放新台幣1萬元現金。藍營主席朱立倫今天下午主持中常會還強調，政府稅收超徵，這些全部都是從民眾的口袋裡多拿來的錢，藍營希望部分還稅於民，達到全民共享超收稅收的成果，未來每年也可以這樣做。

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國民黨的主張隨即讓外界砲轟是想政策買票，企圖澆熄大罷免怒火。周軒今下午在臉書就發文怒斥：「聽說國民黨今天又喊出要普發現金喔？昨天讓選罷法罷免連署加嚴正式沒有回頭路，今天就想要來找遮羞布？總預算到現在還對不出來，發錢也是要預算捏？國民黨的財劃法砍了中央3000多億，要發錢，叫盧秀燕、蔣萬安、張善政、侯友宜去發啦！」

科技專家許美華也傻眼表示，「稅收超徵聽不懂？就是台積電公布財報，結果超出法說會預估啦！經濟景氣比預估還要好，結果政府收到更多稅、台積電賺到更多錢，高不高興？開不開心？笨蛋真的比預估還要多！稅收超徵是好事，結果一堆白癡不知道在崩潰什麼？」

網友也紛紛痛罵，「想用普發10000元來騙台灣人，何不好好審法案」、「每一年都解釋什麼是超徵，偏執狂每一年都聽不懂」、「這上次不是已經解釋過了嗎？車輪黨故意搞這齣戲想緩和罷免，一定有人會被影響，大家要團結，把國民黨罷下來」、「國民黨不懂超徵，更別提白賊黨，他們執政錢都不夠用，百業蕭條，哪裡會超徵」、「他們才不是不懂，是故意裝不懂，其實就是壞」、「每年減稅還超徵，就是因為經濟表現好，這到底有什麼難懂的」。

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