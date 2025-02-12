不認同藍營喊普發現金 黃珊珊：先還國家公債、設主權基金

民眾黨立委黃珊珊。（資料照）

2025/02/12 16:45

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立院黨團今日召開記者會主張，我國去年全年稅收、超徵皆創歷史新高，政府應比照2023年啟動「還錢於民2.0」，每人發放新台幣1萬元現金。民眾黨立委黃珊珊則認為，稅收取自於民應先被用於償還我國長期公債；再者，高額財政賸餘可作為主權基金的財源選項，讓人民努力的結果用於更長期的投資，開源政府投入健保、長照等福國利民政策的能力。

黃珊珊在臉書發文指出，昨天財政部公佈統計數據，去年一整年稅收實徵較預算數多出5283億元，其中稅收表現超乎預期的，包括證交稅、綜所稅、營業稅及營所稅，顯示出在台灣人民的努力之下，企業成長、人民所得增加以及股市的活絡，都替中央政府增加了不少收入。

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「這些稅收既然都是取自於民，首先應該被用於償還我國長期公債！」黃珊珊認為，除此之外，用於成立主權基金似乎也是一個值得討論的選項。還債是「節流」政府的利息支出；主權基金，則是讓人民努力的結果可以用於更長期的投資，開源政府投入健保、長照等福國利民政策的能力。

黃珊珊進一步說明，主權基金的核心理念是希望能活化資產強化政府財政韌性，並且透過主權基金的運作，不僅能夠帶動我國企業成長、增加與國際間的連結。國際間，無論是以政府財政賸餘或外匯存底為財源，設有主權基金的國家不在少數；近期，美國總統川普也簽署行政命令研究設立美國的主權基金。

2024年台灣稅收到了歷史新高，可以預期將有高額財政賸餘。黃珊珊強調，這些賸餘，就是用來作為主權基金的最好財源選項之一。取之於民，政府便要用之於民，在政府政事推動完畢後還有賸餘，那就應該投資於民—主權基金便是用來投資未來、照顧民眾的良好工具。

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