曾爆料柯文哲接觸習近平對口 鄭淑心：他讓台灣人實質體會亡國感

柯文哲昔日募款執行長鄭淑心。（取自鄭淑心臉書）

2025/02/12 16:49

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，昨天（11日）又爆出前民眾黨主席柯文哲，在競選總統時透過幕僚與中方高層接觸。柯文哲昔日募款執行長鄭淑心在社群有感而發表示，柯文哲過去捲MG149案後轉換跑道從政，沒有珍惜重新開始的機會，一心只想擴大政治版圖，打著清廉口號搞貪汙，扛著民主旗號反民主，他一手創立的民眾黨，底下的立委聯手國民黨毀壞民主憲政，柯文哲沒有讓台灣成為台灣人的台灣，反而讓台灣人民實質體會亡國感！

柯文哲涉京華城案、政治獻金假帳案被起訴並羈押，鄭淑心上月跳出來揭露柯文哲過去收受政治獻金的黑幕，遭民眾黨圍剿，後續她再加碼爆料，柯文哲2015年擔任台北市長要辦雙城論壇，開始積極接觸中國國家主席習近平的對口，怒斥柯文哲不只竊國還賣國，讓曾經支持柯文哲的她感到痛心至極。面對鄭淑心爆料，民眾黨當時反過來砲轟她落井下石，現任白營代理主席黃國昌更批她是「路人甲蹭熱度」。

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不過有週刊昨天揭露柯文哲過去與其大帳房李文宗的對話，顯示柯文哲透過幕僚與前陸委會副主委張顯耀、義联集團董事長林義守在大選期間密集聯繫，甚至直通中國國家主席習近平辦公室及國台辦主任宋濤，獲得中方對柯文哲參選總統的「正面看待」。如今看來，當初鄭淑心的爆料並非空穴來風。

看著大罷免遍地開花，鄭淑心昨天有感而發在臉書發文，「民主政治就是容許不同的存在，但不容許詐騙的存在，柯文哲說一套做一套，見綠軍說罵藍軍的話，見藍軍說罵綠軍的話，柯文哲的網紅政治終究是鬼話連篇，走向惡魔的懷抱。人生就是一個悔悟的過程，上天給柯文哲醫師從政，是讓他有重新開機的機會，但他沒有珍惜，當上台北市長沒有做好福國利民的工作，只想擴大自己的政治版圖，創立民眾黨，打著清廉搞貪汙，打著民主反民主。」

她接著說：「中華民國來台灣這七十八年來，歷經民主先烈的犧牲與努力，才奠定民主自由人權如同空氣陽光水的存在，民眾黨的黃國昌領導著國民黨立委，毀壞民主憲政，柯文哲沒有讓台灣成為台灣人的台灣，反而讓台灣人民實質體會亡國感，國民黨立委如果不想被罷免，就不要讓仇恨綠軍的心矇蔽雙眼，被黃國昌牽著鼻子走，人民選出立委是做福國利民的事，不是為了反對而反對，讓國家無法運作。」

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