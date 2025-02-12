費翔支援真愛？ 台中罷團諧音梗設「廢翔支援珍礙」站點

台中罷團聯設「廢翔支援珍礙」站點，圖為民眾在南屯區填寫提議書自製標語。（記者黃旭磊攝）

2025/02/12 16:40

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市第四選區罷免團體「台中覺醒•展翅廢翔」推出「廢翔支援珍礙」連署站點，將於本週五（14日）起串連中五、六等罷團，協助在中台灣設籍金門民眾填寫罷免提議書，志工強調，沒有一個罷免人是孤單的，在台中的金門人不多，還是環抱希望促成罷案，讓金門人有勇氣推翻不適任立委。

國民黨立委廖偉翔日前接受網路節目訪問提到「完全不怕罷免」，今天在臉書秀出今年台中市府蛇年提燈「霜淇淋」造型，並與「甜甜蛇」四連拍，未針對罷免一事回應。

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志工表示，「廢翔支援珍礙」源自費翔（美籍台灣歌手）支援真愛諧音梗，看到罷免陳玉珍（珍礙金門）領銜人翁明志說，「金門不是只有陳玉珍這樣的人」，身為台中人深深感嘆，由於罷翔行動一階於本月3日送件由中選會審議中，罷免舔共玉珍一階段尚未達到能送件安全門檻，請民眾支援一點元氣彈讓件數達標。

台中4、5及6選區罷團將在連續兩個週六（15及22日），下午3點到5點在勤美誠品前市民廣場，共同招收罷免藍委陳玉珍一階提議書，「廢翔支援珍礙」行動率先於週五（14日）在健容牙醫診所前收件。

志工Arch強調，在台灣民主往前走歷史新頁下，沒有一個罷團是孤單奮戰的，台中罷免團從最先吹響號角的廢翔（中四）、斷健（中五）和敲鑼（中六）體悟過罷免第一階段艱辛，所以決定支援前線，共同招收珍礙金門-罷免陳玉珍一階罷免提議書。

廢翔支援前線-珍礙金門行動宣傳圖示。（截自臉書）

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