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    國民黨：藍營青年罷免民進黨立委都是自主發動 不像綠營有資源、組織

    國民黨副發言人鄧凱勛。（資料照）

    國民黨副發言人鄧凱勛。（資料照）

    2025/02/12 16:34

    〔記者施曉光／台北報導〕大罷免如火如荼進行中，公民團體如雨後春筍般送出藍營立委的罷免案，國民黨針對綠營立委的罷免案相對較少，國民黨副發言人鄧凱勛今日受訪解釋，這個情況反映發起罷免的地方藍營青年全部都是自主發動，不像民進黨有資源有組織，可以順利推出罷免，國民黨尊重這些地方藍營青年的布局。

    至於罷免綠營立委的案件還有多少會送出？國民黨發言人楊智伃表示，黨中央尊重地方藍營青年自主蒐集罷免連署書，在第一階段會以地方青年為主，國民黨沒有太多的介入，只會了解各地狀況如何，並不會特別去干涉。

    鄧凱勛表示，最近有中研院院士提及民進黨沒有治國能力，只有選舉能力，這也是多數人民心中的寫照，民進黨想要透過大罷免刷存在感，反應出綠營只想選舉，只有政治鬥爭，心中沒有人民，國民黨呼籲民進黨要和不要鬥，不過，國民黨也會以戰止戰，因此地方上有很多藍營青年在推動罷免綠營立委。

    鄧凱勛還說，這些藍營青年趕不太上提出罷免，正好反映他們都是自主發動，他強調，國民黨與民進黨最大的差異就在於藍營地方青年都是自主發動，不像民進黨有資源、有組織，當然就可以在新年過後的第一週順利送出罷免案。

    此外，針對民眾黨代理黨主席黃國昌最近表態要親征2026選舉，國民黨與民眾黨是否可能在新竹市、宜蘭縣有合作機會？楊智伃表示，目前討論2026年選舉時間太早，國民黨會按照自己的節奏，適時提出相關選舉辦法，並在適當的時候與大家討論。

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