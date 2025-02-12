綠批藍報復性罷免 王鴻薇：民進黨挑起全面惡罷 最沒資格講

國民黨團團書記長王鴻薇（中）。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/12 16:19

〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨籍台北市議員顏若芳指國民黨提高罷免門檻、倡議停止大罷免，又造假罷免案提議書被選委會打臉，藍營為守住權位操縱的報復性罷免，，不惜犧牲人民罷免權。國民黨團書記長王鴻薇嗆，反惡罷什麼人都可以講，但民進黨最沒資格講，因為這場全面性惡罷是由民進黨挑起。

王鴻薇表示，顏若芳去看看民進黨中常會，賴清德總統讓讓大家看「威廉神預言」的影片，根本是中央廚房基本教材、罷免團體主旋律等，都是賴清德的說法。這場大惡罷行動不折不扣是由民進黨發起，說要反惡罷才是雙標，說一套做一套。

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對於選罷法修法後的新法未上路是否對藍委造成影響，國民黨立委張智倫強調，每位國民黨立委都準備好，不管是舊法新法皆嚴陣以待，尊重民團收連署；而且不管是新法舊法，大家追求的都是公平正義，針對不適任的立委或造謠抹黑的立委，人民要收連署，不會因為新法舊法受到影響。

而對於民進黨台南立委林俊憲呼籲若針對他的罷免進入第二階段，民進黨中央應支援，王鴻薇則酸，林俊憲不用假了，民進黨已全力投入，民進黨團總召柯建銘不是已經要全黨同志都要動起來？所有民代服務處提供收連署書。林俊憲只是在蹭聲量，他真的要選台南市長的話，怎麼沒聽過林對台南市的建設願景，天天蹭聲量，這樣要選台南市長，格局太低了。

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