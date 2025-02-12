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    基隆藍綠分別成立新住民諮詢站 布局新住民服務與支持

    國民黨基隆市黨部今成立「新住民服務站」，現場準備各國特色湯圓。（國民黨基隆市黨部提供）

    國民黨基隆市黨部今成立「新住民服務站」，現場準備各國特色湯圓。（國民黨基隆市黨部提供）

    2025/02/12 16:15

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨基隆市黨部今天成立「新住民服務站」，現場還準備各國特色湯圓，品嘗異國風味，未來假日也可以提供法律等服務。民進黨基隆市黨部表示，去年12月就擴大成立「新住民諮詢站」，聘請多位新住民朋友擔任諮詢站委員，推動多元友善平權社會。

    據內政部移民署去年底統計資料，基隆市的新住民人口數已達1萬1千多人，並且持續逐年增加中。國民黨基隆市黨部主委吳國勝指出，2018年就成立「新住民工作委員會」，協助新住民家庭，今天與各區黨籍議員成立「新住民服務站」，每1區各設有1個服務站及2個通譯人員，假日時間新住民也可以就近請通譯人員輔導填寫表單，節省時間，同時也會提供法律諮詢服務，實際給新住民朋友幫助，共融、共好。

    民進黨基隆市黨部主委林明智表示，自前主席蔡英文的新南向政策，到現任主席賴清德推動多元友善平權社會，民主進步黨與前立委蔡適應及現任立委王正旭合作，10年來服務橫跨越南、印尼、泰國、馬來西亞、巴基斯坦、日本、韓國、中國，還有歐美等國在基隆定居的朋友。

    林明智表示，去年12月民進黨基隆市黨部還擴大成立「新住民諮詢站」，聘請多位新住民朋友擔任諮詢站委員，目前已經有越南、菲律賓、印尼、泰國的新住民擔任委，減輕新住民剛到台灣定居，對語言文化的負擔，為他們提供必要的協助。

    國民黨基隆市黨部今成立「新住民服務站」，現場準備各國特色湯圓。（國民黨基隆市黨部提供）

    國民黨基隆市黨部今成立「新住民服務站」，現場準備各國特色湯圓。（國民黨基隆市黨部提供）

    民進票基隆市黨部去年底就成立新住民諮詢站，並請新住民擔任諮詢委員，提供新住民多元友善的服務。（民進黨基隆市黨部提供）

    民進票基隆市黨部去年底就成立新住民諮詢站，並請新住民擔任諮詢委員，提供新住民多元友善的服務。（民進黨基隆市黨部提供）

    民進票基隆市黨部去年底就成立新住民諮詢站，並請新住民擔任諮詢委員，提供新住民多元友善的服務。（民進黨基隆市黨部提供）

    民進票基隆市黨部去年底就成立新住民諮詢站，並請新住民擔任諮詢委員，提供新住民多元友善的服務。（民進黨基隆市黨部提供）

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