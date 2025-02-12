立院國民黨團喊全民普發1萬元 政院拿總預算案潑冷水

立法院國民黨團今（12日）主張，我國去年全年稅收、超徵皆創歷史新高，政府應比照2023年啟動「還錢於民2.0」，每人發放新台幣1萬元現金。對此，行政院發言人李慧芝表示，兩院現在更重要的應該是要處理總預算案，希望能替總預算案找到解方。（資料照）

2025/02/12 15:11

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院國民黨團今（12日）主張，我國去年全年稅收、超徵皆創歷史新高，政府應比照2023年啟動「還錢於民2.0」，每人發放新台幣1萬元現金。對此，行政院發言人李慧芝表示，兩院現在更重要的應該是要處理總預算案，希望能替總預算案找到解方。

財政部公布最新修正後的2024年全國稅收統計，去年全年稅收3兆7619億元、高出預算數（超徵）5283億元，雙創歷史新高，稅收連4年超徵，超徵金額合計1兆8707億元。國民黨團今天召開記者會呼籲，政府應比照2023年，立刻啟動「還錢於民2.0」，全台灣每人發1萬元現金。

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李慧芝指出，感謝全體國人和政府一起努力，根據財政部統計，去年的稅收高出預算數，但歲計賸餘還有待審計部決算報告，目前兩院更重要的應該是要處理總預算案，行政院長卓榮泰也持續與立法院長韓國瑜溝通聯繫，希望能替總預算案找到解方。

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