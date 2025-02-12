中方阻擋台商回台、我拒上海官員參與台北燈節 國台辦氣噗噗

對於「2025年台北燈節」，上海市組團赴台參加，但上海市台辦主任金梅、文旅局副局長金雷2團先後均遭拒，中國國台辦發言人朱鳳蓮今（12）日稱，對上海台北燈節交流這樣行之有年的兩岸民間交流活動肆意阻撓破壞，理由十分荒謬。（資料照）

2025/02/12 15:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於「2025年台北燈節」，上海市組團赴台參加，但上海市台辦主任金梅、文旅局副局長金雷2團先後均遭拒，陸委會日前強調，主因是台辦惡意阻擋台商回台參加海基會活動。中國國台辦發言人朱鳳蓮今（12）日稱，對上海台北燈節交流這樣行之有年的兩岸民間交流活動肆意阻撓破壞，理由十分荒謬。

陸委會主委邱垂正日前表示，上海台辦團未能來台參與台北燈節，最主要的原因在於，台辦至今仍惡意阻擋台商回台參加海基會的活動。

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朱鳳蓮稱，「民進黨當局」把在大陸台商汙衊為國安威脅，動輒以所謂「反滲透法」對台商進行打壓迫害，阻撓台商在大陸投資發展，損害台商的利益福祉。2015年以來，上海市連續10年應邀組團赴台參加台北燈節，「民進黨當局」拒發上海赴台參加2025年台北燈節團組的入台證件，破壞兩岸民眾歡度春節的祥和氣氛，干擾兩岸關係發展和兩岸交流合作的正常秩序。

朱鳳蓮稱，「民進黨當局」一再對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限，包括對大陸居民赴台交流實行專案審批，拒絕台灣旅遊業界平潭到台灣的包船申請，拒不回應全面恢復兩岸客運直航航點航班的呼籲，拒不解除台灣居民到大陸旅遊的禁團令和旅遊橙色警示，現又以小兩會溝通為由對福建、上海居民赴台團客遊加以阻撓。

朱鳳蓮強調，兩岸旅遊問題的癥結和障礙，在於「民進黨當局」的干擾阻撓，不在於小兩會有無溝通，不反對兩岸旅遊恢復後，小兩會就兩岸旅遊中的具體問題聯繫溝通，但反對阻撓兩岸旅遊之實。「既然台灣有關方面聲稱已做好準備，那就應該立即允許大陸旅遊踩線團入台考察，而不是以任何藉口推三阻四」。

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