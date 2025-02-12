幫李彥秀補血！ 蔣萬安出席捐血活動點名「立法院最認真委員」

台北市長蔣萬安12日出席第十二屆內科千人捐血活動受訪，特別點名身旁是立法院最認真的李彥秀委員（右1）。（記者張嘉明攝）

2025/02/12 15:08

〔記者林承鴻／台北報導〕台北內湖科技園區發展協會今（12）日舉辦第12屆內科千人捐血活動，台北市長蔣萬安、國民黨立委李彥秀及前民進黨立委高嘉瑜同台。蔣萬安致詞時特別點名「立法院最認真的李彥秀委員」，幫近期遭猛攻美國房產爭議的李彥秀補血。高嘉瑜會後則說自己在台上和李彥秀有「眼神交流」，說李應該能理解作為一個立委，本身就該面對社會大眾的檢驗。

蔣萬安會前接受媒體聯訪，李彥秀和議員游淑慧則在一旁。蔣萬安說，李彥秀長期在內湖南港深耕，與內科關係深厚，長期支持捐血活動。被問到要不要幫委員補血一下，蔣萬安說他們一直非常願意，所以今天特別來內科捐血，很高興李彥秀和游淑慧對地方給予很多幫助。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安在台上向企業代表及台上貴賓問好時，特別點名「立法院最認真的李彥秀委員」，他提到內科交通問題，指民生汐止線的綜合規劃修正案現在送到中央審查，謝謝李彥秀在立法院長期協助，非常關心審核進度，一旦核定就可以開始往前推動，大幅降低內科交通塞車負荷。另外他也說不管透過管理、工程改造，李彥秀實時給市府很多建議，非常感謝。

蔣萬安曾在美國讀碩、博士，被問到社會安全碼是否等同綠卡，他說當然不是，並希望大家回歸理性討論，指李彥秀已做了很清楚的說明。

蔣萬安說年後血庫庫存量不夠，希望大家挽起袖子踴躍捐血，提供給需要的民眾。民進黨議員何孟樺、民眾黨議員陳宥丞今天也出席內科千人捐血活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法