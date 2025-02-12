朱立倫：賴清德拿出智慧「放下屠刀，立地成佛」

國民黨12日舉行中常會，黨主席朱立倫出席主持會議。（記者羅沛德攝）

2025/02/12 15:21

〔記者施曉光／台北報導〕針對賴清德總統日前邀集五院院長到總統府進行院際協調，拋出佛語「菩薩畏因，眾生畏果」，國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話時表示，這是好事，但他呼籲賴清德要另外想一想佛經當中的「放下屠刀，立地成佛」，要用智慧放下屠刀，才能讓全民安居樂業，和諧合作，這才是台灣之福。

朱立倫表示，今天「元宵節」是團圓的日子，希望台灣家家戶戶都能團結平安，全民安居樂業，但很遺憾的是，農曆過年期間，當全民都在歡度新年之際，民進黨卻在發動全國大罷免，以仇恨為出發，造成社會對立與仇恨，他到各地團拜時都聽到大家希望民進黨可以轉念，放下屠刀的聲音。

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朱立倫表示，現在全世界面對的是AI戰、貿易戰，但國內卻在搞大罷免，台灣面對AI戰、貿易戰時，對策應該不是大罷免、想要消滅在野黨，而是應該集思廣益，共同解決問題，立法院新會期是非常關鍵的會期，國民黨要針對挑戰，提出許多重要對策，包括要盡速通過AI基本法，面對貿易戰，強化台灣競爭力，而金融業界期待調降營業稅，同時台灣不能再缺電、缺能源，一定要嚴肅面對，不論修正電業法、研議重啟核電，從「非核家園」政策轉變為「非碳家園」，推動無煤減碳，才能符合國際標準，建構一個健康的環境。

此外，朱立倫還說，國民黨也要推動長照保險法、運動產業發展條例，立法院國民黨團與國民黨智庫正在不斷研擬，同時包括勞工以及國人非常期待重新考量國定假日天數，也都要在立法院本會期內重新調整。

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