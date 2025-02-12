我方要求汪道涵之子來台弔唁辜嚴倬雲不得受訪 中國國台辦跳腳

前海基會董事長辜振甫遺孀、前婦聯會主委辜嚴倬雲本月4日辭世，陸委會表中國國台辦發言人朱鳳蓮今日稱，汪致重一行人被要求不得接受媒體訪問、不安排其他行程，這是對兩岸交流設限。（圖片擷自國台辦微博）

2025/02/12 14:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕前海基會董事長辜振甫遺孀、前婦聯會主委辜嚴倬雲本月4日辭世，陸委會專案同意前海協會會長汪道涵之子汪致重夫婦，以及上海台辦副主任王立新等共5人昨來台弔唁。對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮今（12）日稱，汪致重一行人被要求不得接受媒體訪問、不安排其他行程，這是對兩岸交流設限，表明言論自由是空洞口號。

朱鳳蓮稱，在辜公亮文教基金會的協助下，汪致重一行於2月11日赴台弔唁辜嚴倬雲女士。在辦理相關手續過程中，「台灣有關部門」透過基金會要求汪致重一行在台期間不接受媒體訪問、不安排其他行程。

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朱鳳蓮表示，「民進黨當局」對兩岸交流處處設限，再次充分表明其所謂「善意」和「言論自由」都是名不副實的空洞口號，也暴露其對兩岸包括民間交流在內的各項交流活動的抵制阻撓心態。朱鳳蓮稱，辜嚴倬雲生前親歷「汪辜（辜汪）會談」等兩岸關係發展史上的重要時刻，為推動兩岸交流作出積極貢獻。

陸委會昨指出，有關中方人士來台弔唁辜老夫人，該會基於尊重家屬意願，已會同內政部移民署及海基會，專案同意前海協會會長汪道涵之子汪致重夫婦，及上海台辦副主任王立新等共5人來台弔唁。中方相關人員於昨抵台，完成弔唁後已於昨返回上海。政府全程配合家屬要求，提供必要協助。

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