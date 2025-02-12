促還稅於民 朱立倫：未來每年政府超收稅額都應部分全民共享

國民黨12日舉行中常會，黨主席朱立倫出席主持會議。（記者羅沛德攝）

2025/02/12 14:41

〔記者施曉光／台北報導〕立法院國民黨團今日上午宣布要推動「還稅於民2.0」，全民普發每人1萬元，國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話時則強調，去年度政府超收5283億的稅收，這些全部都是從民眾的口袋裡多拿來的錢，國民黨團希望部分還稅於民，達到全民共享超收稅收的成果，每人發放1萬元，全部金額只佔政府超收的4成，比例真的很少，他並強調希望未來每年政府超收稅額都可以部分全民共享，還稅於民。

此外，有關中央政府總預算案問題，朱立倫指出，每一個人都知道今年立法院通過史上金額最高的2兆9300億總預算，如果民進黨還覺得這些預算不好用、不夠用，應該先努力把事情做好，然後到立法院檢討，如果仍有不足，再提追加預算，先好好用這2兆9300億預算，照福全民，如果政務推動仍有不足，再來追加預算，他相信朝野都會理性討論，造福全民。

請繼續往下閱讀...

朱立倫強調，如果連立法院通過的總預算都還沒有開始用，政府就要創造預算嚴重不足的假象，他相信全民都無法接受。

此外，朱立倫也指出，國民黨關切國際局勢變化，因此這幾天包括國民黨副主席夏立言、國際事務部主任黃介正、國民黨立委陳永康等人將代表國民黨前往美國華府與美國新政府、智庫進行溝通討論，相信對於台美關係以及國民黨推動重要國安政策，會有正面的幫助。

針對立法院民進黨團幹事長吳思瑤批評全民普發1萬元的作法是民粹，國民黨發言人楊智伃受訪表示，綠營發起所謂公民團體惡意罷免國民黨立委才是民粹，今年政府超收5000多億稅收，而且從2021年迄今已總共超收1.8兆，這些錢都來自人民，請問這些錢難道不能還給人民？民進黨不好好提出對策，把錢合理還給人民，而國民黨負責任提出方案，卻被民進黨惡意抹黑，她強調，國民黨的方案完全可受檢驗。

至於吳思瑤認為，稅收超徵並非完全來自中央，地方政府也有802億，如果國民黨主張普發現金，應該先向藍營執政縣市首長喊話，楊智伃則說，如果吳思瑤不想要讓民眾拿回納稅錢，可以直接說出來，這就是吳思瑤與民進黨的自私！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法