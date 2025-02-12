藍白大咖登中國官媒愛用台灣代表 民進黨：為政治紅利淪統戰素材

民眾黨代理主席、立法院民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

2025/02/12 15:05

〔記者陳政宇／台北報導〕台灣民間研究團隊「台灣資訊環境研究中心（IORG）」統計中共官媒的抖音頻道，最常引用的台灣人物的前20名，包括國民黨主席朱立倫、民眾黨代理主席黃國昌等人。對此，民進黨中國部今（12日）批評，藍白政治人物為了政治紅利，而甘願淪為中共對台統戰素材，完全愧對台灣人民。

IORG研究指出，2024年10月至11月，美國總統大選前後各1個月內，中共官媒抖音頻道最常引用的台灣人物前20名，依序為蔡正元、栗正傑、郭正亮、帥化民、呂禮詩、謝寒冰、賴岳謙、介文汲、張延廷、苑舉正、鄭麗文、周錫瑋、侯漢廷、朱立倫、李勝峰、徐巧芯、唐湘龍、董智森、沈富雄、黃國昌，可視為中共視角的「台灣代表」。

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民進黨中國部今透過臉書表示，藉由短影音、社群訊息操作認知作戰是中共長期使用的統戰手段之一，中共除自行製造並散布的假訊息外，更時常剪輯台灣政論節目親中片段製作成短影音，批評政府或散播疑美論，也會邀請名嘴及相關團體赴中參訪交流，期間透露希望台媒配合宣傳「中國好、中國強」的敘事。去年，甚至有中國新華社駐台記者對政論節目「全程盯哨」，並高度參與節目主題、談話腳本，確保節目達到國台辦要求，發揮「以台制台」效果。

中國部進一步分析，中共透過剪輯、甚至主動製作政論節目，將台灣人士「讚揚中國、批評台灣」言論片段作為素材，在抖音、YouTube及各個社群軟體散佈藉此「以台批台」，將這些影片作為對台統戰武器之一。

中國部說，嚴厲譴責中共透過認知作戰，影響台灣輿論、分化台灣社會，進而試圖滲透台灣、統戰台灣的行為，同時，民進黨中國部也批評配合中共論調的藍白政治人物，為了政治紅利而甘願淪為中共對台統戰素材，完全愧對台灣人民。

中國部呼籲，中共應該正視中華民國的存在，並接受兩岸互不隸屬的客觀事實，停止一切對台惡意行徑，同時也呼籲國民黨、民眾黨 人士應理解，發表相關不實且惡意的指控批評台灣，只會「親痛仇快」，成為中共「以台批台」的棋子。

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