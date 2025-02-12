百名作家連署罷免遭酸「沾意識形態」 林智群：藥師可以有作家不能有？

藥師林士峰指稱「文學界沾上意識形態」，對此律師林智群傻眼反問「藥師可以有意識形態但作家不能有？」。（圖擷自「楊双子」臉書）

2025/02/12 15:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕百名台灣文學作家連署支持罷免不適任立委，包括楊双子、朱宥勳、馬世芳、吳明益、九把刀、苦苓等，此為近年文學界少見對政治議題強烈表態引外界關注，不料藥師林士峰竟指稱「文學界沾上意識形態」，對此律師林智群傻眼反問「藥師可以有意識形態但作家不能有？」

去年獲美國「國家圖書獎」的小說家楊双子等人發起台灣文學家連署聲明，「支持罷免不適任的立法委員，直到不適任立委停止摧毀台灣文學」，共201人參與發聲。

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藥師林士峰昨於臉書發文酸說，「台灣的文學界沾上了意識形態，實在是太慘了，也難怪只能靠補助賣文章，難以走入世界的舞台，講到大罷免，真的是開民主的倒車，執政黨選輸人就想翻桌，再怎麼說，現在的立委也是選民票入匭選出來的。」

對林士峰此番言論，林智群發文反問，「200個作家，藥師可能只認識九把刀跟苦苓吧？」接著說「支持罷免是意識形態？藥師可以有意識形態，但作家不能有；反對藍白亂搞就是側翼？」，還有網友回應「藥師應該不知道發起人是得到美國國家圖書獎的作家」、「用那個藥師的邏輯來講，罷免也將是選民票票入匭的選擇啊。有選舉跟有罷免更能證明（民主）不是嗎！」

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