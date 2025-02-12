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    關懷慢飛天使 陳其邁：統籌補助不應只算人口「一刀切」

    高雄市長陳其邁今陪慢飛天使過元宵節。（記者陳文嬋攝）

    高雄市長陳其邁今陪慢飛天使過元宵節。（記者陳文嬋攝）

    2025/02/12 13:27

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕針對藍白大砍總預算，高雄市長陳其邁今陪慢飛天使過元宵節時表示，中央補助預算應通盤考量各區、族群不同，兼顧弱勢、長輩、偏鄉等權益，不該只以人口計算「一刀切」，呼籲朝野共同思考。

    高雄市長陳其邁今特別參加鳳山早療中心元宵節活動，為慢飛天使加油打氣，他表示，高雄市去年起全面調高早期療育費用補助，擴大開放補助自費療育項目，今年更擴及補助至外縣市自費療育費用，並放寬補助弱勢兒少療育費用從6歲到18歲，社會局也設置25處早療中心與社區據點，是全國最多，提供慢飛天使最好的服務。

    陳其邁表示，早療是早期發現早期治療效果會更好，6歲以前治療效果增加3倍，3歲以前治療效果達到10倍以上，仰賴中央長期關心早療項目，給予地方政府補助；早療也是議員質詢關心重點，議員支持慢飛天使相關預算，在議會這次預算審查，這部分預算都沒有刪。

    陳其邁也呼籲中央補助預算時候，應考慮各個區域、族群不同的比重、結構，各縣市比例都有所不同，希望有關弱勢、長輩、比較偏遠地區的預算，應根據這些不同因素做考量，而不是一刀切，只用人口因素計算統籌款補助，其實還有很多值得朝野共同思考地方。

    高雄市長陳其邁今陪慢飛天使過元宵節。（記者陳文嬋攝）

    高雄市長陳其邁今陪慢飛天使過元宵節。（記者陳文嬋攝）

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