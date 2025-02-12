台南學甲爐碴案 陳椒華：黃偉哲放任郭再欽遲遲未提清理計畫書  

立法委員陳昭姿（中）今（12）日偕同台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧（左）、監督施政聯盟召集人陳椒華（右）等人，在立法院舉行「學甲濫倒爐碴迄今逾28萬噸未清，黃偉哲市長涉嫌圖利護航，放任郭再欽遲遲未提清理計畫書」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/12 13:10

〔記者林哲遠／台北報導〕前民進黨中執委郭再欽多年前涉及台南學甲爐碴案，民眾黨立委陳昭姿、時代力量前立委陳椒華今召開記者會直指，經台南地檢署起訴郭再欽等多人不法掩埋行為後，至今學甲興業段等多筆地號土地，仍有不法掩埋爐碴約28萬噸未清除；時至今日，台南市長黃偉哲市長沒有要求主嫌郭再欽提出清除爐碴計畫書，痛批黃偉哲涉嫌護航及圖利郭再欽。

民眾黨立委陳昭姿指出，她上任立委以來，接獲學甲地區民眾、里長及監督施政聯盟的陳情，一再反映環境部及台南市政府環保局對於民進黨前中執委郭再欽違法掩埋爐碴放水護航。郭再欽利用綿密的黨政關係，在學甲地區多處掩埋爐碴，不法獲利高達21億元，已被台南地檢署及台南地方法院認證。

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陳昭姿續指，她辦理現場會勘時，環保局及環境部出席的官員代表都一再說有發文要求「郭再欽」提出清運計畫書，要求「郭再欽」要清除非法掩埋的爐碴。結果，台南市環保局並沒有正式公文發函給「郭再欽」這個破壞環境的真正行為人，而只是發給郭的下包、郭的人頭「林富順」，非常離譜。

「台南市環保局必須說明清楚，為何不發函要求郭再欽？陳昭姿質問，台南市環保局要放水到什麼時候，環境部也必須要說清楚，依照廢棄物清理法，處分的對象應該是針對郭再欽這樣一個實際行為人，台南市環保局這樣放水，環境部不用糾正？

前時力立委、監督施政聯盟召集人陳椒華說明，據民國111年12月台南地檢署起訴書，郭再欽的明祥鑫公司不法掩埋爐碴獲利達數億、甚至數10億數100億，據同起訴書第80頁，郭再欽委託的清運掩埋爐碴業者林富順的不法所得約1700多萬元；然而，台南市政府111年8月16日的公文卻是要求林富順提出清運計畫書，台南市環保局為何不叫郭再欽清除，迄今仍不叫郭再欽提出清運計畫書，明顯護航圖利。

陳椒華再指，105年6月，台南地檢署仍在調查此地之不法掩埋爐碴時，台南市政府就發給全程興業建照，根本是明知違法還發照；而郭再欽為前民進黨中執委，被起訴後雖已退黨，但是為何黃偉哲市長至今仍然護航郭再欽，郭再欽違法，卻不要求其清除學甲28萬噸爐碴，黃偉哲市長明顯圖利郭再欽。

台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧認為，根據「事業廢棄物再利用管理辦法」規定，爐碴廢棄物處理後的再利用，應該遠離地下水1公尺，而且不能與土壤接觸。郭再欽將爐碴不法掩埋且泡在地下水中，而且下挖至地下5至6公尺深，均已超過地下水層，且已污染地下水，黃偉哲卻不要求清除，明顯圖利郭再欽。

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