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    首頁　>　政治

    美國房產收租、獲利不明 高嘉瑜批李彥秀被踢爆才承認

    前民進黨立委高嘉瑜12日出席第十二屆內科千人捐血活動。（記者張嘉明攝）

    前民進黨立委高嘉瑜12日出席第十二屆內科千人捐血活動。（記者張嘉明攝）

    2025/02/12 12:39

    〔記者林承鴻／台北報導〕前民進黨立委高嘉瑜緊追國民黨立委李彥秀美國房產爭議，高今（12）日表示，李在美國不只是包租婆，甚至還炒房獲利，但李總是直到被踢爆才承認，修正申報房產坪數、金額。高嘉瑜指出，公職人員財產申報除了個人財產，配偶財產也應申報揭露，此外，高也說李彥秀必須說明她自己、丈夫侯冠群和她的女兒，到底誰是美國公民，誰有美國綠卡。

    高嘉瑜和李彥秀今天同台出席內科千人捐血活動，高在會前接受媒體聯訪，她批評李彥秀面對問題一再迴避不敢直球對決，才會讓爭議越來越大、質疑越來越多。高嘉瑜表示，很多人都在問李彥秀從1994年到2002年期間的海外資產到現在有多少筆，每月收租和賣房獲利的錢有多少，錢又跑到哪裡去，指這些都應該在公職人員財產申報上揭露。

    李彥秀日前受訪強調從未申請過綠卡，有社會安全碼不代表一定有綠卡。高嘉瑜說李彥秀在美國居住很久，對於李有社會安全碼並不意外，不過李在2002年開始把加州爾灣的房子作為主要、永久住所 （principal resident），並申請自用住宅稅金豁免，令人質疑。高嘉瑜指出，根據加州會計師說明，主要住所除了要有社會安全碼還必須要自認是加州的永久居民。

    高嘉瑜表示，財產申報除了個人，配偶財產也應申報揭露，李更大的爭議在於房產跟丈夫侯冠群之間不斷贈予及轉移，這些動作都會產生贈予稅等問題，如果不是美國公民稅金會非常重，質疑李彥秀、侯冠群跟她的女兒，到底誰是美國公民，誰有美國綠卡？此外，當李彥秀被問到侯冠群的身份跟國籍時，李還說她老公是獨立個體，並沒有回應。

    高嘉瑜說，李彥秀身為立委要接受大眾的檢驗跟監督，質疑李在台灣做了哪些事，她列舉李彥秀幫中租、裕融、和潤「薯條三兄弟」開協調會、幫TDR炒手推動修法，甚至爆出協助中州科大引進外籍生黑工爭議，指這些問題李彥秀都必須說明，而非以提告方式迴避。

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