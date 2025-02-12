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    國民黨團喊普發現金1萬 綠營批民粹：怕違憲亂政被民意制裁

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤說明，稅收超出預期未經決算，尚有政府建設及其他支應等多項用途，而國民黨團怕自己違憲亂政被民意制裁，竟不顧國家財政，拿錯誤訊息帶風向討好，太過民粹。（記者叢昌瑾攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤說明，稅收超出預期未經決算，尚有政府建設及其他支應等多項用途，而國民黨團怕自己違憲亂政被民意制裁，竟不顧國家財政，拿錯誤訊息帶風向討好，太過民粹。（記者叢昌瑾攝）

    2025/02/12 12:29

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團今（12日）主張，我國去年全年稅收、超徵皆創歷史新高，政府應比照2023年啟動「還錢於民2.0」，每人發放新台幣1萬元現金。對此，民進黨團表示，稅收超出預期未經決算，尚有政府建設及其他支應等多項用途，而國民黨團怕自己違憲亂政被民意制裁，竟不顧國家財政，拿錯誤訊息帶風向討好，太過民粹。

    民進黨團今召開輿情回應記者會，由黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜出席。吳思瑤說明，事實查核中心對國民黨團的許多說法都已經打叉，包括稱中央超收很多錢，但這包含地方政府；而超收就等同政府預算賸餘也是錯的，尚有許多指定用途，包括舉債、還債等，需要經過決算才有最終結果，不能把試算列為結論。

    吳思瑤說，國民黨立委每天胡扯瞎扯，聲稱113年全國稅收增加5282.86億元，但這是全國稅收增加數，包括中央3757億元，地方統籌分配款802億元，以及指定用途的724億元，若有稅收增加，法規要求必須用於健康福利捐、撥入金融業務特別準備金、長照基金、住宅基金等。

    吳思瑤指出，稅收超出預期來自全民拚經濟有成，經濟發展紅利全民共享，政府執政有方、百工百業努力，增加的稅收比預估還多，但稅收超出預期不是完全預算剩餘數。今年度中央政府總預算3兆元被說史上新高，但增加的錢是用於為軍公教加薪、健全健保財務、國民健康社會福利支出、2到4歲幼兒照顧、學校電價差額補貼、住宅基金、節能家電、人行安全、強化國防等。

    關於前年普發6千元現金，吳思瑤強調，這是中華民國史上首次、且是民進黨做到的，當時疫情後百工百業振興，審酌社會情勢普發現金6千，目的是刺激內需跟消費市場、帶動整體經濟發展；國民黨團如今食髓知味，怕自己很多違憲亂政的行為被民意制裁，不顧國家財政，還喊價到每人1萬元，太過簡化、討好，只是廉價的民粹而已。

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