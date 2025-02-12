全台罷免連署將邁第二階段 林俊憲籲全黨全力投入論述戰

面對大罷免潮，被視為賴清德子弟兵的民進黨立委林俊憲今（12）日表態，「公民團體進入第二階段連署及最後投票的時候，民進黨應該要全黨投入」。（資料照）

2025/02/12 12:21

〔記者李文馨／台北報導〕全台掀起大罷免浪潮，中選會至今已收到45名立委罷免案，包括32名國民黨立委、13名民進黨立委。被視為總統賴清德子弟兵的民進黨立委林俊憲今（12）日表態，「公民團體進入第二階段連署及最後投票的時候，民進黨應該要全黨投入」，面對通過二階的罷免投票，民進黨已無參與與否的選項，罷免的成績好壞一樣會算在民進黨身上，所以屆時一定要全黨、全力投入。

林俊憲指出，國民黨跟民進黨在罷免第一階段，大家都看得很清楚，目前罷免藍委都是各地的民眾自主，發起罷免的團體還要四處擺攤宣傳，並在街頭努力號召民眾投入罷免；但國民黨發起罷免綠委的行動完全看不到，也無任何蛛絲馬跡，從來沒有看到任何連署的宣傳，也看不到街頭上有人在進行罷免連署，「無聲無息，竟然可以送出幾千份的連署」。

請繼續往下閱讀...

林俊憲說，他現在面對的就是這種狀況。在台南、在他的選區，從來沒有人知道有公民團體或任何人在街頭上發起罷免連署，也沒有看到任何宣傳，卻竟然可以丟出將近3000份的罷免連署書。他質疑，這裡面是否有中央工廠集體製造？或是有人代簽？有無被連署者甚至當事人不知情的情況？他要求相關單位要查清楚，「這到底是人民發起的，還是國民黨這樣政黨直接製造、介入的？大家可以做一個對比。」

林俊憲強調，如果公民團體辛苦地完成兩階段，最後的罷免決戰投票，民進黨就應該全黨全力投入，這無可迴避。他認為，民進黨可以在論述方面著力，因為他們在第一線作戰，民進黨的51戰隊在立法院面對各種惡劣的法律還有預算刪除等，民進黨就要提供更有力、更第一線、更清楚的資料論述，協助這樣的罷免行動。

根據中選會網站，罷免共分為3階段。第1階段「提議」，由原選舉區選舉人提議，提議人數需有原選區選舉人總數1％以上；第2階段「連署」，由原選舉區選舉人連署，連署人數需有原選區選舉人總數10％以上，且連署人不得與第1階段提議人重複。完成前兩階段才會進行第3階段「投票」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法