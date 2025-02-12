苗二選區罷免領銜人傳受壓力退出 邱鎮軍：百姓對大罷免反感

苗二選區立委罷免領銜人傳出因受壓力退出。對此，邱鎮軍表示，可見大家都認為是不對的事情，且由此事看來，百姓對大罷免真的非常反感。（記者彭健禮翻攝）

2025/02/12 12:09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕全國各地公民團體發起罷免藍委行動，苗栗縣也有「苗栗國罷免立委連線」進行作業罷免苗栗第一選區的泛藍無黨籍立委陳超明與第二選區的國民黨立委邱鎮軍；但苗二選區立委罷免領銜人傳出因受壓力退出。對此，邱鎮軍表示，可見大家都認為是不對的事情，且由此事看來，百姓對大罷免真的非常反感。

近日來，有網友在臉書、Threads等網路社群平台發文，表示苗二選區的罷免領銜人因受壓力退出，志工團正在密切尋找適合人選，也預計要公開徵求。

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邱鎮軍今（12）日上午受訪表示，當今民主法治社會，公民有選舉罷免的權利，他都尊重；有人在網路上說苗二選區找不到罷免領銜人，「讓我也很意外」，但也讓他認為可見大家都認為是不對的事情，因為「對的事情，應該不會有人害怕」。

邱鎮軍表示，選舉過後，大家應把心思放在如何為地方謀取最大福利，這才是重點，他身為立委，讓國家能正常運作更是重中之重。

邱鎮軍指出，這次國民黨與民眾黨合作，矯正中央政府多年來的陋習，執政當局當然會不習慣，卻用大罷免此種勞民傷財的動作，他認為大可不必，也非全民所期待。

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