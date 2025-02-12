為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    苗二選區罷免領銜人傳受壓力退出 邱鎮軍：百姓對大罷免反感

    苗二選區立委罷免領銜人傳出因受壓力退出。對此，邱鎮軍表示，可見大家都認為是不對的事情，且由此事看來，百姓對大罷免真的非常反感。（記者彭健禮翻攝）

    苗二選區立委罷免領銜人傳出因受壓力退出。對此，邱鎮軍表示，可見大家都認為是不對的事情，且由此事看來，百姓對大罷免真的非常反感。（記者彭健禮翻攝）

    2025/02/12 12:09

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕全國各地公民團體發起罷免藍委行動，苗栗縣也有「苗栗國罷免立委連線」進行作業罷免苗栗第一選區的泛藍無黨籍立委陳超明與第二選區的國民黨立委邱鎮軍；但苗二選區立委罷免領銜人傳出因受壓力退出。對此，邱鎮軍表示，可見大家都認為是不對的事情，且由此事看來，百姓對大罷免真的非常反感。

    近日來，有網友在臉書、Threads等網路社群平台發文，表示苗二選區的罷免領銜人因受壓力退出，志工團正在密切尋找適合人選，也預計要公開徵求。

    邱鎮軍今（12）日上午受訪表示，當今民主法治社會，公民有選舉罷免的權利，他都尊重；有人在網路上說苗二選區找不到罷免領銜人，「讓我也很意外」，但也讓他認為可見大家都認為是不對的事情，因為「對的事情，應該不會有人害怕」。

    邱鎮軍表示，選舉過後，大家應把心思放在如何為地方謀取最大福利，這才是重點，他身為立委，讓國家能正常運作更是重中之重。

    邱鎮軍指出，這次國民黨與民眾黨合作，矯正中央政府多年來的陋習，執政當局當然會不習慣，卻用大罷免此種勞民傷財的動作，他認為大可不必，也非全民所期待。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播