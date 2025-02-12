現役軍人遭母私辦中國身分證 國防部擬規定從軍須切結「不具雙重國籍」

國防部12日舉行記者會，針對「國軍14年軍校招生『菁英專案』活動規劃」向外界說明，並回覆時事議題。海軍司令部參謀長邱俊榮出席。 （記者羅沛德攝）

2025/02/12 12:12

〔記者方瑋立／台北報導〕法務部調查局日前調查國人擁有中國身分證時，服役於海軍168艦隊濟陽級軍艦楊姓士兵日前在不知情下，遭中配母親私辦中國身分證長達10年，引起爭議。對此，海軍今（12）日於國防部例行記者會強調，以協助楊員向移民署提出保留國籍意願，目前已做職務調整不接觸具機敏性位置。另外，國防部也強調，未來將落實強化身份查核，除加強宣導主動告知外，也將研擬增列考生填具不具雙重國籍切結書。

針對海軍楊姓士兵在不知情下由中配母私辦中國身分證，海軍參謀長邱俊榮中將今重申，楊員在不知情下由母取得中國身分證，目前以協助楊員向移民署提出保留國籍意願。目前其職務已做調整，不接觸具有機敏性位置，未來會強化落實身份查核，

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國防部資源司人力資源處處長成家麒少將強調，依據「兩岸人民關係條例」，如在大陸地區設有戶籍，即喪失在台參與軍、公職權利。另自願從軍者基於國家忠誠義務，依現行「國籍法」、「公務人員任用法」等規範，我國民擔任公職者不得具雙重國籍。

國防部人次室人事整備處處長黃銘君上校則指出，國軍志願士兵徵選簡章明確訂定，凡具中華民國國籍且無外國國籍者，才可參加徵選。本案楊員在不知情下由母親取得大陸地區人民身份，後續將研擬增列考生填具「未具雙重國籍」切結書，以周延查核機制。

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